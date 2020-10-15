南港姦殺小模「揹帶勒脖」看她斷氣！兇手聽判決笑了　逃死原因曝

▲程男姦殺陳姓小模，試圖嫁禍給女友。（合成圖／記者吳銘峯攝、翻攝臉書）



記者柯振中、吳銘峯／台北報導

台北市南港區某棟大樓早前發生駭人聽聞的命案，一名程姓男子約了陳姓小模到大樓地下室，性侵殺害對方，把屍體藏到隔間裡，最後還想將案件賴給當時的梁姓女友，手段十分兇殘。經過三審審理，法官認為程男犯的罪並非「情節最重大的犯罪」，因此判處程男無期徒刑定讞。

攤開事件經過，程男2017年從梁姓女友口中得知，陳姓小模有在從事外拍，因此登入女友的臉書，以外拍為由，將陳女騙出門。程男與陳女2017年3月1日約在捷運後山埤附近的超商碰面，再前往南港區某棟大樓附近。

程男以「場勘」為由，先進入該棟大樓，再引導陳女進入大樓地下室，隨後伸出狼爪，掐暈陳女，接著性侵得逞。由於犯案期間受到反抗，程男頸部被抓傷，害怕事跡敗露，因此拆下陳女背包上的揹帶，動手勒死對方，接著又把屍體拖到隱藏隔間藏起來。

▼程男在南港某大樓地下室姦殺陳姓小模。（圖／ETtoday資料照）



程男事後還偷走了陳女身上的信用卡、手錶、手機等財物，接著逃離現場，還透過陳女的手機與梁姓女友對話，營造陳女還活著的假象。陳女的家屬找不到人，趕忙向警方報案，警方經過調查，隔天就逮捕了程男。

而當時程男為了營造假象，將陳女的手機、手錶放在梁姓女友的房間，隔天南下時還用陳女的信用卡刷高鐵票，想要嫁禍給女友。所幸檢調經過調查，認定梁女不知情，將梁女給釋放。

認定所有事件都是程男一人所為，檢方提起公訴，求處死刑。士林地院審理後認為，程男犯下性交殺人、竊盜等4項罪名，雖然預謀性侵，但沒有預謀殺人，因此判處無期徒刑。程男得知逃死，露出詭異的微笑，回看守所的路上還與其他獄友有說有笑。

案件引起社會極大議論，也進入到二審程序。不過，高院審理後認定，依照2009年通過的《兩公約法》的規定，只有「情節最重大犯罪」的罪行可以求處死刑，雖然本案為「強制性交殺人」，但刑法中還有羅列「強制性交而後殺人罪」（以藥劑或2人以上犯案等加重案件），而「強制性交而後殺人罪」的罪質更重，因此程男犯下的案件並非「情節最重大犯罪」。

▼程男姦殺了陳姓小模，把對方的提包帶到捷運站廁所丟棄。（圖／ETtoday資料照）



嘉義大學副教授朱惠英接受委託，針對程男的人格發展、成長過程、犯案動機等進行分析，做出司法心理鑑定報告，雖然程男在高度外控、戒護的環境當中，仍然可以減少程男侵害他人的機會、降低程男侵害、攻擊他人的慾望。高院綜合所有觀點，依然維持無期徒刑。

案件經過三審，最高法院15日認為，二審認事用法並無違誤，駁回上訴，全案定讞。此外，程男還有竊取死者手機、盜刷信用卡、侵占死者600元現金，分別被判處6個月、4個月有期徒刑及罰金1萬元，該部分二審就已定讞。

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