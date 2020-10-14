邪教領袖控制性侵女信徒　「不聽師命就會立刻死亡」

▲不少邪教領袖到最後都被判處十分嚴重的刑期。（圖／CTWANT提供）

文／CTWANT

不管哪一個國家，都會有著罔顧倫常的邪教存在，近日大陸媒體就整理了，那些過去曾登上新聞版面的邪教領袖的誇張事蹟，透過精神控制方法掌握信徒已經是基本了，姦淫女信徒更是家常便飯，甚至有走火入魔的父母，將自己的女兒「供養」給這些邪教領袖，就只為了得到他們認為的「救贖」。

根據《網易新聞》報導指出，大陸邪教「華藏宗門」的創始人吳澤衡，採用精神逼迫與修行加持的方式，洗腦信徒「男女雙修可以使人達到學佛的最高境界」、「精液中有特殊能量」、「前世你是我的妃子」等理由姦淫許多女弟子，如果弟子有反抗的意願，就會恐嚇「如果違背師命，會立即得絕症死去」。而甚至有入魔著迷的父母，竟然將自己的女兒供養給吳澤衡。後來吳澤衡在2105年遭珠海市檢察院起訴，宣判強姦、詐騙等罪，並處以無期徒刑。

邪教「日月氣功」創始人溫金路，以一座供養儒釋道三教神明的道觀為根據地，以觀光景點的形式吸引信眾加入。自稱擁有無所不知、無所不能的超能力的溫金路，恐嚇弟子要聽話順從，只有跟著他修練才能避免疾病、災害與死亡。溫金路本身非常擅長迷惑人心，曾謊稱「修行遇到瓶頸，需借助陰陽之力突破」，誘騙多名女信徒，不少信徒因此遭到騙財騙色的下場，甚至有人因此多次懷孕墮胎。

媒體分析，在心理學上有一種「真相錯覺效應」，簡單來說就是「謊言重複一千遍就成真」，事情的重複出現，會讓整件事情更加可信，即便他很荒唐。而邪教透過團體行為、孤立信徒的日常生活，即便是荒誕不經的理論，只要重複出現，就有可能造成真相錯覺效應，讓信徒慘遭邪教利用卻不自知。

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