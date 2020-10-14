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「不適任校長」被派當老師！言語霸凌「拗學生做公關品」丟職務

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▲▼近百名學生家長及老師，聚集學校大門口表達抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲今年5月時，近百名學生家長及老師聚集校門表達抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者崔子柔／綜合報導

國立花蓮特殊學校前校長宋秉錕以防疫為名，拗師生上課做防疫手工皂，做好之後全被校長拿去送眾多官員做個人公關，再加上長期情緒管理失當、對教職員言語霸凌等因素被拔除校長職位，現經教育部審議安排到苗栗特教學校擔任教師，引起家長反彈。

根據《聯合報》報導，依照教育部「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」，國教署先安排宋秉錕到苗栗特教服務群科課程推動工作圈幫忙，8月又召開校長考評會議，將他改任為教師，並盤點學校缺額，在9月8日發公文後改任苗栗特教學校教師。

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國教署「突擊式」的派任引發師生擔憂，並有家屬反應安排前都沒事先與學校商量，「感覺就是要我們吃下來」，國教署則回應這是「分發」，不適任校長不等於不適任教師，且會挪出獨立空間讓宋秉錕辦公適應，避免與師生直接接觸。

知情人士透露，國教署現已積極向學校和家長釋出誠意，署長彭富源預計明（15）日親自到校跟家長溝通。

▲▼近百名學生家長及老師，聚集學校大門口表達抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲鄭姓家長指出，宋秉錕曾跟老師說希望有2個學生得新冠肺炎，他可以放2個禮拜有薪假。（圖／記者王兆麟攝，下同）

宋秉錕先前擔任花蓮特教學校校長時，曾以防疫之名要求師生用上課時間做防疫手工皂，足足花費36節正課時間，成品卻全被當成他的個人公關品，送給教育部官員等。5月時學校師生及家長今年5月在校門口拉起白布條抗議，要求教育部撤換校長。

除了手工皂爭議，學校行政人員、教師也出面控訴宋秉錕長期以「你媽沒生嘴巴給你嗎？」等話言語霸凌羞辱教職員工，很多教職員長期下來出現身心不適症狀，有17名教職員都在看身心科。

▼有教師指出，校長從4月開始時常用諷刺、揶揄的口吻對教職員言語霸凌。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲▼近百名學生家長及老師，聚集學校大門口表達抗議。（圖／記者王兆麟攝，下同）

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