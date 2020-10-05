怎麼走看這裡！國慶日當天擴大交管　台北市警祭三時段管制人車進出

▲台北市警方將在國慶活動當天針對總統府周遭道路進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府警察局為配合10月10日國慶日各項慶祝活動，從9日到10日兩天會在國慶會場周邊區域及道路實施交通管制，警方交通管制措施將分三階段，從國慶大會預演、活動當天即國慶晚會等活動分階段實施，警方呼籲用路人請早改道，或搭乘公車捷運等大眾運輸工具避免受影響。

台北市警交通大隊公布國慶相關活動管制範圍、時間如下列表；第一階段將進行全面人車出入管制，第二階段禁止車輛通行，但民眾可步行進出管制區域。

警方將分兩階段進行國慶大會交管，第一階段管制時間從10月9日22時至10月10日13時，第二階段管制時間則從10月10日0時至13時，警方將是現場人車行進狀況延長或縮短管制期間。

▲台北市警方將在國慶活動當天針對總統府周遭道路進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

管制區域第一階段包含：桃源街、博愛路以東；公園路、中山南路以西；衡陽路、襄陽路、常德街、凱達格蘭大道以南；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道以北等，所圍區域。

管制第二階段包含路段則有：中華路、博愛路以東；林森南路、杭州南路、羅斯福路以西；秀山街、永绥街、襄陽路、徐州路、沅陵街、常德街以南；廣州街、南海路、愛國東路以北等，所圍區域。管制區域外擴大交通疏導範圍：東至金山南路，西至西寧南、北路，南至和平東、西路（延伸至羅斯福路、辛亥路口），北至市民大道。

▲台北市警方將在國慶活動當天針對總統府周遭道路進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

警方建議建議東西向車流建議改道行駛忠孝東、西路、市民大道或和平東、西路等、南北向車流則建議改走中華路、西寧南路、環河南、北路、杭州南路、金山南路或新生南路等。

管制時間內欲，民眾若要前往台大醫院東址，請由林森南路或杭州南路轉徐州路進出該院區；欲往台大醫院西址及兒童醫院之民眾，請由公園路轉青島西路進入。

國慶酒會管制時間將從10月10日15時30分到20時。管制區域包含：重慶南路以東；寶慶路、襄陽路、常德街（含）以南；中山南路以西，愛國西路以北區域（常德街開放公車通行）；管制期間將不限制民眾步行進出，車輛則須憑通行證進出。

管制時間內行經相關路段之各路線公車將配合改道行駛，詳情請連結台北市公共運輸處（http://www.pto.gov.taipei/）或台北市政府交通局（http://www.dot.gov.taipei/）等網站查詢。

台北捷運公司配合國慶活動，從9日22時起到10日20時止，將關閉捷運台大醫院站1號及4號出口往228和平公園方向鐵門，往公園路方向其他出入口則正常開放。

北市政府警察局特別呼籲：請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛避開管制區，勿任意違規停車，並遵守各路口員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

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