瑞士最低月薪12萬「過比台灣22K差」　內行人打臉：都忽略1因素

▲瑞士日前公投通過基本（最低）工資制度。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

瑞士日內瓦日前公投通過「基本（最低）工資制度」，最低月薪為3772瑞士法郎（約新台幣12萬元），消息傳到台灣後引發討論。有網友表示，「其實瑞士月薪12萬，不一定過得比台灣22K好」，但有許多內行人反駁，「其實在國外買食物自己煮，比吃外食便宜太多」，「問題在於台灣人力便宜，但歐美的人力很貴。」

瑞士日內瓦公投通過基本工資方案，訂出最低工作時薪為23瑞士法郎（約722元新台幣），若以瑞士平均每週工時41小時計算，代表瑞士最低月薪將達到3772瑞士法郎（約12萬元新台幣），雖然會是世界上最高的最低工資，瑞士的居民消費水平也排在世界前沿，生活成本相當高。

消息傳到台灣後引發討論，有網友在批踢踢表示，瑞士日內瓦基本薪資的新聞報導後，有許多具有國際觀的鄉民直言，住在瑞士月薪12萬，不一定過得比台灣好，更舉例什麼物價很高、稅率很高等，讓他好奇「瑞士領12萬月薪，真的過得比台灣22K差（已改為23.8K）喔，瑞士人怎麼這麼慘。」

▲消息傳到台灣後引發網友熱烈討論。（圖／路透）

其他網友看了紛紛表示，「歐洲薪水高，但物價餐館，更是貴」、「低物價低所得在替高物價高所得的人擔心」、「住瑞士誰跟你天天外食，日內瓦物價也沒多高好嗎」。甚至有網友指出，討論國外物價要清楚，物價與物品的生產成本、稅有關，歐美國家物價會比台灣高，主要是他們的人力成本很貴。

也有人舉出在澳洲的生活說，他剛到澳洲時薪水很少，每週伙食費壓在25澳幣，但可以買到「2公升鮮奶（2元）、1公斤培根（5元）、1盒蛋12顆裝（3元）5公斤半價米（$8）、500克冷凍花椰菜（2元）、一條土司（1元）……」。其他網友看了直呼「推這篇，較接近事實」、「羨慕國外食材低價超級便宜，反觀台灣。」