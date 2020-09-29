台大學霸遭性侵！　店長出面回應了「秀證據」：完事還擊掌道別

圖文／鏡週刊

本刊近日刊載台大學霸朱智德遭酒店店長性侵一文，對於朱指控內容，該店長指兩人當日是一夜情關係，並稱朱智德事後還跟他擊掌道別，認為對方應是不滿被炒魷魚，才會挾怨報復，並出示不起訴處分書，想還給自己一個清白。

店長表示，事發當日，兩人都有酒意，之後才會在休息室發生一夜情，且事後朱智德與他擊掌道別，並未看出任何不悅或被逼迫之情。

至於為何在兩人發生關係後，要求朱智德離職？店長則稱，朱與同事相處不融洽，且客人對他也頗有微詞，才會在事後，傳訊息通知他「不用再來」。事後朱不滿找上他理論，並要求店長給付資遣費，店長則強調因為朱工作不到一個月，還未過試用期，當日才會給他1,000元車馬費，請他離開。

店長也出示不起訴書自清，檢察官勘驗監視器畫面，認為朱智德仍可以自行行走，與他聲稱當時已喝得爛醉「腦袋沒辦法想事情」有所出入，且缺乏其他積極證據佐證，因此認定罪證不足，予以不起訴處分。對此，朱智德則表示會聲請再議。

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