竹內結子過世／關於產後憂鬱，不可不知的5個重點！

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

日本著名女演員竹內結子，今早被發現在家中斷氣，享年40歲。

她於電影《現在，很想見你》擔任女主角時，與男主角、歌舞伎名門之後「中村獅童」擦出愛火，兩人育有一子，中村本來就是花花公子，婚後依然不改其性，外遇、酒駕等負面事件接連頻傳，最終竹內毅然選擇帶著兒子淨身出戶，不拿一分錢，重啟演藝事業，過著單親媽媽兩頭燒的生活。

去年，她在大兒子鼓勵下，與演員中林大樹再婚，現在次子才8個月大...

各界猜測竹內結子離世，是因為產後憂鬱，姑且不論死因為何，如果產後憂鬱延續這麼久，那產後就轉成是一個壓力的「起頭」，因為這個起頭衍生出各種負面想法，簡言之，就是患上情緒疾病了。

我對這件事情太震驚，但好怕再有這種事發生，若竹內真的是因為無法排解產後憂鬱而離開，在這邊要提醒大家！

1、產後憂鬱必然會發生！

面對毫無章法的新生兒，媽媽在照顧上，勢必會感到挫折，如果沒有得到抒發，那陷入情緒的時間一定會拉長，程度也將更嚴重，這是正常的，不該被汙名化。

2、第二胎仍有產後憂鬱可能。

每個寶寶都有不同個性，不能以為媽媽已經不是第一胎，就認為「她一定沒問題！」那是拿來安慰人的。

3、解決的不二法門。

產後憂鬱的解藥不是時間，拖延只會讓媽媽更感無助！

面對心理與體力上的雙重疲累，家人必須去同理、陪伴、分擔責任，而不是用嘴巴打氣，口頭關心就算了。

4、適時外包不等於媽媽不負責。

如果家人冷漠，但經濟上尚有餘裕，不妨考慮找專業保母顧半天、一天，不管是長期還是短期，「外包」都可以讓媽媽獲得喘息。

打算長期托育的話，媽媽不妨重新投入職場，雖然職場險惡又阿雜，但能獲得片刻環境與注意力的轉換，對媽媽絕對是件好事！

5、不要害怕向外求助。

情緒問題是一種可以得到控制的疾病，若已經被旁人提醒，或是自覺已經快無法再忍受人生了，請一定要面對，向心理醫師或輔導單位求助，

身為前東洋記者外加重度日本迷，我真的很難接受這個消息，很難、很難、很難，不願意相信她是這樣離世...沒有辦法輕易說出請安息...唯一慶幸的是，她留有這些好作品，可以讓我們懷念，彷彿她一直存在於大家身邊...

「當下一個雨季來臨，就會再見到結子了嗎？」

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。