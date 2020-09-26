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白飯吃不完怎麼保存？　專家分享「秘訣」：這味道絕對好

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▲沒吃完的白飯，該放冷凍還是冷藏保存？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲沒吃完的白飯，該怎麼保存？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

白飯煮太多吃不完怎麼辦？大部分的人都愛放在冰箱冷藏，隔天再放進微波爐或電鍋加熱，不過日本農會組織「JA全農」卻糾正大家一直以來的做法，表示應該把白飯放進冷凍庫，因為它的味道絕對比冷藏還要好吃。

「JA全農」16日時在推特上PO文，先是直接表明立場說「煮熟的米飯禁止冷藏」，原因是這樣的做法會使米飯的味道變質，所以應該要將它用保鮮膜包裹起來，再放進冷凍庫保存，味道絕對比較好吃。

日本《味博士的研究所》解釋說，白米中有8成是澱粉，經過煮熟後，白米會膨脹並產生彈牙口感。而冷凍後的白飯復熱之後口感跟剛煮好的接近，原因是因為澱粉在於 –8 和 +8 °C 之間老化速度會加劇，冰箱冷藏的溫度正好落在這個區間，而至於冷凍一般會低於 -18 °C，當澱粉老化得慢，所以飯復熱之後口感不會差太多，且「最好是剛煮好不久就拿去冰比較好」。

專家也提醒，要冷凍飯時要先將白飯用保鮮膜包起來，將飯鋪平不要包成球狀，不然之後覆熱時，會受熱不均不均勻。

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