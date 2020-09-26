白飯吃不完怎麼保存？　專家分享「秘訣」：這味道絕對好

▲沒吃完的白飯，該怎麼保存？（圖／取自免費圖庫Pixabay）
實習記者劉雪兒／綜合報導
白飯煮太多吃不完怎麼辦？大部分的人都愛放在冰箱冷藏，隔天再放進微波爐或電鍋加熱，不過日本農會組織「JA全農」卻糾正大家一直以來的做法，表示應該把白飯放進冷凍庫，因為它的味道絕對比冷藏還要好吃。
「JA全農」16日時在推特上PO文，先是直接表明立場說「煮熟的米飯禁止冷藏」，原因是這樣的做法會使米飯的味道變質，所以應該要將它用保鮮膜包裹起來，再放進冷凍庫保存，味道絕對比較好吃。
日本《味博士的研究所》解釋說，白米中有8成是澱粉，經過煮熟後，白米會膨脹並產生彈牙口感。而冷凍後的白飯復熱之後口感跟剛煮好的接近，原因是因為澱粉在於 –8 和 +8 °C 之間老化速度會加劇，冰箱冷藏的溫度正好落在這個區間，而至於冷凍一般會低於 -18 °C，當澱粉老化得慢，所以飯復熱之後口感不會差太多，且「最好是剛煮好不久就拿去冰比較好」。
專家也提醒，要冷凍飯時要先將白飯用保鮮膜包起來，將飯鋪平不要包成球狀，不然之後覆熱時，會受熱不均不均勻。
炊いたごはん冷蔵禁止令を発出します。ご飯は冷蔵で保存するとデンプンがどんどん劣化するんです。なのでラップでくるんで粗熱が取れたくらいのタイミングで冷凍するのです(それでも冷蔵庫放置してパサッパサにしてしまった時は、牛乳とチーズとベーコンとコンソメでリゾットにリメイクしたらおけ)！ pic.twitter.com/fwfdurbrsx— 全農広報部【公式】日本の食を味わう (@zennoh_food) September 16, 2020