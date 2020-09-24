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再4天調職！花蓮25歲警領槍離奇消失　宿舍「舉槍自戕」臥血泊

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記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮縣鳳林警分局羅姓員警24日在宿舍內疑似舉槍自戕，送醫不治。鳳林警分局長林昆達表示，羅員事發前3天才到台東遊玩，過幾天要調職到台東，未曾聽過他反應工作情況，詳細原因還有待釐清。

羅員中午12點預定跟楊姓同事值勤巡邏勤務，但到了約定時間卻未出現，打電話也未接，因此同仁到宿舍尋人，這才發現羅姓員警頭部流血、倒臥血泊之中沒有意識，緊急送醫，

羅姓員警初步檢傷，左右太陽穴各有傷口，被發現後送往玉里榮民醫院急救，於下午2時51分宣告不治。

▲▼花蓮瑞穗分駐所。（圖／翻攝Google map）

▲花蓮瑞穗分駐所。（圖／翻攝Google map）

林昆達說，羅員中午領槍後獨自走回宿舍舉槍自戕，他服務近3年，工作各方面表現都正常，個性熱心、家庭小康，不曾抱怨過勤務，目前單身沒有女友，財務狀況也正常。

林昆達表示，羅員21日連休3天，與蔡姓同仁一起去台東遊玩，今天剛收假上班；另外，羅員日前主動填自願，要跟蔡姓好友調到台東，預計28日前往，卻在收假隔天發生憾事，目前現場只找到一顆擊發彈殼，初步排除外力介入，詳細原因有待釐清。

據悉，25歲羅姓員警是是嘉義人，警專34期畢業，2017年10月24日被調派到花蓮瑞穗分駐所，從警年資近3年，平時勤務狀況正常，現場未發現遺書。

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