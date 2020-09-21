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怪招抗疫「泥巴浴中吹海螺」　印度議員自打臉傳確診糗爆！

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記者張寧倢／綜合報導

印度議員郝納普利亞（Sukhbir Singh Jaunapuria）聲稱在泥巴水中沐浴，並吹奏海螺就可以預防新冠肺炎，結果14日被驗出對COVID-19病毒呈陽性反應。截至18日，全球確診病例數已突破3000萬大關，印度就占17%，共計521萬人確診、8.4萬人死亡。

▲▼印度議員郝納普利亞（Jaunapuria）聲稱泡泥巴浴、吹海螺可以抗疫。（圖／翻攝自Facebook／Sukhbir Singh Jaunapuria）

▲印度議員聲稱泡泥巴浴、吹海螺可以抗疫。（圖／翻攝自Facebook／Sukhbir Singh Jaunapuria）

《每日郵報》報導，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）的國會議員郝納普利亞日前在個人Facebook頁面上傳了一段奇怪的短片，影片中他上身脫個精光，下半身只用一條布巾包裹地坐在泥濘的水田裡，並且吹奏著海螺。，如此一來就可以對新冠肺炎病毒免疫。

接著，郝納普利亞中斷了他的泥巴浴走到附近的樹叢，以摘取不明植物食用，用印地語說，有人因為做了這些事情就獲得免疫，「走出去，在雨中淋濕，坐在泥巴裡，在農場幹活，吹海螺……並吃『desi』之類的東西。」

然而，當地媒體14日報導，印度有24名議員被爆出肺炎確診，聲稱吹海螺就可以防疫的郝納普利亞也在列其中。

▲▼印度議員郝納普利亞（Jaunapuria）聲稱泡泥巴浴、吹海螺可以抗疫。（圖／翻攝自Facebook／Sukhbir Singh Jaunapuria）

▲印度議員建議食用叫作「desi」的植物來防疫。（圖／翻攝自Facebook／Sukhbir Singh Jaunapuria）

事實上，郝納普利亞並不是印度唯一一個提出古怪方法來治療新冠肺炎的政治人物，來自阿薩姆邦（Assam）的另一位議員哈里普里亞（Suman Haripriya）提倡用牛的尿液和糞便來對感染地區進行消毒。北方邦（Uttar Pradesh）首長阿迪亞納特（Yogi Adityanath）則表示，瑜伽也是一種治療方法。

印度確診數從400萬例成長到500萬例，中間只花了11天，成為目前世界上爆發速度最快的國家，16日還創下國內單日確診的最大增幅9.7萬例，截至18日，已有超過521萬名確診、8.4萬人死亡。

▲▼印度議員郝納普利亞（Jaunapuria）聲稱泡泥巴浴、吹海螺可以抗疫。（圖／翻攝自Facebook／Sukhbir Singh Jaunapuria）

▲印度議員郝納普利亞14被爆確診新冠肺炎。（圖／翻攝自Facebook／Sukhbir Singh Jaunapuria）

醫生與政府官員表示，全國氧氣供應短缺，尤其在馬哈拉斯特拉邦（Maharashtra）、古吉拉特邦（Gujarat）和北方邦這幾個受病毒影響最嚴重的大邦，對氧氣的需求增加了兩倍多，需要緊急援助。納希克市（Nashik）的氧氣供應商帕蒂爾（Rishikhesh Patil）說，「絕望的病人們打我的電話一整晚，但我不知道什麼時候能拿到庫存。」

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