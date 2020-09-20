蕭美琴推特改駐美大使　感謝柯拉克訪台「台灣值更多國際空間」

▲蕭美琴推特簡介改「台灣駐美大使」。（圖／翻攝蕭美琴推特）

記者黃巈禾／台北報導

美國駐聯合國大使克拉夫（Kelly Craft）承諾將協助台灣參與聯合國事務後，我駐美代表蕭美琴在推特簡介改為「Taiwan Ambassador to the US」（台灣駐美大使）。

根據《美聯社》報導，在克拉奇出訪之際，克拉夫與台灣駐紐約最高官員、駐紐約台北經濟文化辦事處李光章共進午餐。克拉夫開心表示，這次的會面將具有「歷史性」的意義，也表達川普政府想要強化與台灣關係的心意；此外也提到「將會協助台灣參與聯合國事務」。

隨後，蕭美琴推特簡介改成「Taiwan Ambassador to the US」，中文翻譯為「台灣駐美大使」。對於柯拉克訪台，她20日在推特標記柯拉克，並表示，柯拉克的一小步，對台灣來說是一大進步，多年來，台灣一直被中國不公正地欺負、威脅和孤立，感謝所有幫助實現這一旅程的人，民主台灣值得更多的國際空間。

若與台灣無邦交關係，駐外機構通常以「代表處」或「辦事處」。具邦交關係才會互設「大使館」，其中最高層級的外交人員則被稱作「大使」。台灣與美國並無邦交關係，台灣駐美單位為「駐美國台北經濟文化代表處」，簡稱「駐美代表處」，蕭美琴的頭銜是「駐美代表」，而非「駐美大使」。

▼蕭美琴感謝柯拉克。（圖／翻攝蕭美琴推特）