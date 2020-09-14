高雄望族么兒勾滇緬叛軍販毒　縱橫金三角教出「台灣毒王」



▲海巡署幹員長期追蹤，今年4月在「滿聖財86號」漁船中查獲大量海洛因和安非他命，黑市價格超過百億，可供3400萬人吸食。（圖／海巡提供／CTWANT提供）

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海巡署日前破獲史上最大宗毒品走私案，成功攔阻百億市價的海洛因和安毒進入國門，更逮捕藏身多年的南台灣大毒梟黃大彰，贏得各界掌聲。本刊深入追查，發現黃大彰是高雄望族的么兒，與滇緬叛軍關係良好，縱橫金三角積累上億家產，連「台灣毒王」林孝道都曾跟著他學習，在道上擁有教父地位。

上月底，海巡署在法務部長蔡清祥、高檢署檢察長邢泰釗主持下風光召開記者會，宣告破獲史上最大毒品案，在琉球籍漁船滿聖財86號上，查獲395公斤海洛因磚和645公斤安非他命，黑市價格高達百億元，可供3400萬人吸食，更將橫行金三角多年的南台灣毒霸黃大彰逮捕到案。





▲黃大彰與滇緬叛軍關係良好，還會搭小飛機到據點「取貨」，宛如電影「門徒」翻版。（圖／海巡提供／CTWANT提供）

海巡署表示，這批毒品來自金三角地區，在黃大彰的牽線下試圖走私來台，所幸海巡人員早已盯上「滿」號多時，今年4月搭乘緝私艇出航，在菲律賓外海逮捕該船，搜索10多個小時終於在「神秘船艙」內發現大量毒品，並透過船長黃勝雄兄弟向上溯源，一舉破獲這個橫行多年的販毒組織。





▲「台灣毒王」林孝道曾跟在黃大彰身邊學習3個月，這對昔日舊友如今同淪階下囚。（圖／警方提供／CTWANT提供）

本刊調查，黃大彰出身高雄望族，20多年前渉綁票案入監服刑，出獄後轉往緬甸經營玉石和血燕生意。與滇緬叛軍日漸熟悉，此後遊走台灣與金三角間，掌握兩地毒品買賣，還會搭小飛機到據點「取貨」，並藉此累積數億身家，連「台灣毒王」林孝道都曾跟在他身邊學習三個月，在江湖上擁有教父級地位，如今鋃鐺入獄，將面對他犯下的罪刑。

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