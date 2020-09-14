瘋電影／高盧英雄歷險記：魔法藥水　拯救全村的小女孩

文／賴賴

瘋言瘋語：

適合小學生觀賞的冒險故事，一個第一名被專家們挑選出來的祭司，後來變成大壞蛋，反而是不被重視重用的男主祭司，成為村落的精神領袖，這部電影充分說明，考試成績不代表什麼，人品才是最重要的，品格造就一生的道路，壞人通常也都是資優生，很棒很棒的教育內涵，給爸媽看的。

小女孩只是單純自己很努力也喜歡做這件事情，需要選出新的祭司，女孩卻不可以是對象，但是小女孩沒放棄，默默地幫助了全村也救了祭司，不需要被制定的框架給侷限，每個人都是無限可能的發揮，也不要妄自菲薄自我放棄，電影有許多內涵，過程流暢好看，小外甥女看完劇情全部都記得。



片 名：高盧英雄歷險記：魔法藥水

英文片名：Asterix and the Magic Potion

類 型：動畫、冒險

上映日期：2020-08-21

片 長：01時25分

導 演：亞歷山大阿斯蒂爾(Alexandre Astier) 、 路易士克利(Louis Clichy)

演 員：克里斯汀克拉維耶(Christian Clavier) 、 亞歷山大阿斯蒂爾(Alexandre Astier)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



在槲寄生採摘過程中摔倒後，祭司帕諾哈米克下定決心將魔法藥水配方傳遞給新的祭司，以確保村莊的未來！在阿斯泰利克斯和歐胖的陪同下，他們將一同前往高盧世界旅行，尋找新一代才華橫溢的年輕祭司，並將魔法藥水的配方交付到他的手中…

▲收傷的祭司接受了小女孩引導而發明的輪椅。

▲祭司第一名卻變成壞人。

▲高爐勇士很喜感。

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