「真○優」200盒流入市面！台南黑心廠中國口罩仿MIT　負責人收押

▲橋檢查到再有黑心商人仿冒台灣製口罩。（圖／橋頭地檢提供，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

又有仿冒台灣製造的口罩！橋頭地檢查到，台南業者進口大陸及越南等地的一般口罩，還逕自仿冒台灣某廠商標，對外販售，目前已有200多盒流入市面。檢方認為負責人黃朝玉有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，後續將進一步追查仿冒口罩來源及流向。

橋頭地檢署發新聞稿指出，日前接獲情資有業者仿冒台廠商標販售口罩，專案小組成立後查到疑似仿冒口罩都是由台南新市區一間「應用材料行」供貨，前往倉庫搜索發現仿冒台灣製醫用口罩1萬5000片、仿冒口罩盒500盒，另有標籤貼紙2000張等證物。

負責人黃朝玉到案說明後，檢方調查出他疑似於7月前，陸續自不詳管道取得大陸及越南等地製造的一般（非醫用）口罩後，並仿冒「真○優」商標印製口罩外盒，虛偽標記「三層醫護防塵口罩（MEDICAL MASK）、CNS14774、台灣優良精品（意指台灣製）」字樣，對外販售。

誇張的是，黃男還自行印製偽造有衛福部核可字號，仿冒「三層防塵」口罩逕自販售。這批仿冒口罩以5片散裝賣，經初步清查，約有200多盒仿冒「真○優」的口罩流入市面。

經檢座訊問後，認為黃男涉有未得商標權人同意使用商標罪、商品虛偽標記罪及詐欺罪等罪嫌，且有滅證之虞，今天向法院聲請羈押禁見獲准，將進一步追查仿冒口罩來源及流向。

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