海軍陸戰隊操舟演習翻覆釀2死！　檢方調查結果出爐

▲海軍陸戰隊99旅進行漢光預演時，「特戰突擊橡皮艇」翻覆釀2死，檢方調查後確認為激浪頂起所致。（圖／記者黃子倩翻攝）



記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

海軍陸戰隊99旅步二營今年7月3日上午於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，艇上7名士官兵全數落海，其中2名士官兵急救後仍宣告不治。對此，經橋頭地檢署調查後，確認意外原因為「激浪頂起，導致橡皮艇當場翻覆」，全案無應負刑責之人。

根據軍方研判，海象後符合演訓標準，因此部隊才會開始進行操舟演練，豈料海象疑似有突發狀況，才會造成膠舟翻覆，而檢方指出，事發海域10分鐘內平均浪高為2呎，最大浪高為3呎，足認識發當時浪高，並未超出突擊艇的天候海象作業限制。

檢方表示，根據各項檢驗報告，演習使用之2號艇無故障，機械檢驗合格，而艇上成員並無裝備不足的狀況，且皆受過漂浮、濕網等完整教育訓練，另外操演期間，現場亦有配置救護車及救護人員，因此意外發生後，救護人員並無延誤送醫。

檢方調查，演習前楊姓少校教官曾以電話叮囑李姓連長，表示當天風浪較平常大，應注意安全，因此李連長隨即集合各艇人員，告知現場狀況，叮囑注意自身安危，說完便開始進行演習。

演習開始僅12分鐘，6號艇先遇上激浪，整艘由右往左翻覆後，數秒後換2號艇翻覆，6號艇7人落海後，都及時抓住橡皮艇獲救上岸，然而，2號艇上的7人，僅4人自行脫困成功，其他3人被救上命危送醫，然而經救治後，其中2名士官兵仍是宣告不治。

檢方勘驗空拍錄影帶後，確認意外原因為「海面瞬間湧浪，造成突擊艇翻覆」，認定本案查無應負刑責之人。