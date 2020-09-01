彰化國小師「護航」略誘少女共犯！嗆告網友　校方給回應

▲高雄少女案，王嫌無保請回。（圖／記者吳奕靖攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄少女失蹤66小時被尋獲，警方將羅姓、王姓、盧姓嫌犯逮捕歸案，1日晚間檢方讓盧、王兩人無保請回。但中間發生案外案，一名自稱王男朋友的男子PO文嗆告網友，最終被肉搜出是彰化縣某國小的代課老師。

該名網友以暱稱「法恩」在PTT發文說，「各位鍵盤柯南大家好，我王男朋友啦，雖然本人跟我說偵查不公開叫我不要發文，但是我很擔心我朋友社會性死亡或者真的去跳樓，我朋友家人也會受到莫須有的攻擊，還是來發一篇。」

法恩說，王男僅PO出租屋訊息，電話是被羅嫌竄改，且帳號連結是假帳號，疑似不知情略誘案情況，「至於為什麼FB刪除，我朋友說他昨天看到FB一堆人留髒話給他，他想說不知道在哪邊被誰搞，先刪除比較快」。

▲彰化國小師護航略誘少女的王姓嫌犯。（圖／翻攝PTT）



「超想叫他把FB打開讓我保管，到時候一個來罵就告一個」法恩氣憤地說，他擔心王男日後被人指點，想不開輕生，才會幫忙PO文澄清，「當然你們可以說我朋友衰嘛，FB照片資料就被拿去當人頭用，我也不否定啦，人家真的衰。」

該文PO出後，王男當時被警方認定嫌犯，除了知情略誘之外，還涉嫌通風報信，甚至主動借出帳號給羅嫌使用。因此，「法恩」的說法被徹底打臉。網友也氣得肉搜，起底「法恩」是彰化縣某國小的代課老師，並通報彰化縣教育處，懷疑為共犯洗白是共犯行為。

對此，校方表示，「法恩」是30歲的林姓社會科老師，屬於一年一聘的代理教室，目前任教4年未婚，平常個性安靜、教學正常，針對他在網路上的發言已召開教評會，將進行討論及相關處置。

►DIOR化妝包搭配經典保養、爆款彩妝，買到賺到

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995