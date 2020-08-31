全身都是乾洗手！　哥挖出打火機一點…3歲弟「瞬間著火」慘叫

▲乾洗手示意圖。（示意圖／123RF）

記者黃心瑀／綜合報導

泰國3男孩凱佩坦（Captain）26日早上，準備上學之前跟5歲的哥哥在房間裡玩，他將乾洗手噴在自己的雙手跟手臂之後，在打鬧之中也將乾洗手噴在兩人的制服上，隨後頑皮的兄弟將從抽屜內拿出打火機把玩，但火一點燃，凱佩坦的身上卻著火了，悽慘的尖叫聲傳出後，才引起樓下大人們的注意。

根據外媒報導，這起事件發生在泰國的沙沒巴干（Samut Prakan），3歲的凱佩坦跟5歲的哥哥諾諾耶（Nonoe）26日早上，在房間準備上學的過程中拿著乾洗手打鬧，凱佩坦把乾洗手噴在手臂跟手掌上，隨後又把液體弄到哥身上，導致兩人的制服上充滿了乾洗手。

隨後兄弟倆人從父母臥室的抽屜裡，找出了打火機，沒想到就在諾諾耶點燃打火機之後，凱佩坦整個人卻突然著火，並且幾秒後就被火焰吞沒。兩人的叔叔坦瓦（Thanwa Chuenbubpha）原本在樓下吃早餐，聽到小孩的尖叫連忙衝上樓查看情況，卻驚見姪子的脖子、胸部跟手臂上都有火，急得都慌了。

坦瓦說，一聽到孩子們的聲音，他就趕緊跑上樓，在最短的時間內徒手將火撲滅，並且將黏在孩子身上的衣服撕下，儘管如此小孩全身仍然都是傷，送醫之後小孩在醫院住了一晚，身上則是有輕微的燒傷，目前恢復狀態良好。