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日本最恐怖遊樂園！設施破舊「如鬼屋」仍對外營業　網卻大讚：氣氛很棒

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「Gamaland」遊樂園雖然大部分設施外觀都已生鏽斑駁，但仍有不少遊客慕名前往參觀。（圖／瑠璃Twitter）

▲「Gamaland」遊樂園雖然大部分設施外觀都已生鏽斑駁，但仍然對外營業，有不少遊客慕名前往參觀。（圖／瑠璃Twitter）

圖文／CTWANT

日本一間位在茨城縣筑波山腳下荒廢多時的遊樂園，雖然外觀斑駁，園區內的遊樂設施也大多已泛黃生鏽，卻因其「廢墟感」仍然吸引不少遊客前往參觀，更有民眾興奮表示，「玩過超多次！真的很酷！」

「Gamaland」遊樂園雖然大部分設施外觀都已生鏽斑駁，但仍有不少遊客慕名前往參觀。（圖／瑠璃Twitter）

▲多數遊樂設施都已泛黃生銹。（圖／瑠璃Twitter）

一名網友在推特上分享多張「Gamaland」遊樂園的照片，透過照片可以看到許多園內的遊樂設施，經過長年風吹日曬雨淋早已生出斑駁鐵鏽，就連標誌解說也都褪色泛白到幾乎看不見；然而，卻有許多民眾認為這樣的「廢墟感」十分難得，更為吸引人，竟有許多人慕名前往一探這充滿神秘感的廢墟遊樂園。

「Gamaland」遊樂園雖然大部分設施外觀都已生鏽斑駁，但仍有不少遊客慕名前往參觀。（圖／瑠璃Twitter）

▲樂園裡許多電動遊樂設施都壞了。（圖／瑠璃Twitter）

「Gamaland」遊樂園雖然大部分設施外觀都已生鏽斑駁，但仍有不少遊客慕名前往參觀。（圖／瑠璃Twitter）

▲這個名為「Gama Cave」的洞穴相當受歡迎。（圖／瑠璃Twitter）

根據《J-Town》報導，「Gamaland」的現任經營者，72歲的櫻井雅子女士表示，「這座遊樂園開業至今已40多年，其中一個遊樂設施『Game Cave』最受遊客歡迎，成人門票只需500元日圓（約台幣142元），兒童則只要200日圓（約台幣56元）。」

櫻井雅子說道，洞穴內其實並沒有鬼怪，僅是因為燈光昏暗，加上設施年久失修，可以令遊客體驗和日常生活不一樣的詭譎氣氛，才變成園內的熱門設施。另外，她也提到，近期因受到疫情影響，前來遊樂園的民眾也減少許多，希望疫情穩定後，大家可以再前來入園參觀。

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