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瘋電影／鋼鐵雨：深潛行動　體諒他人難處和平才是上策

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文／賴賴

▲▼鋼鐵雨：深潛行動。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這應該是個人今年度看到最好看的電影，這位導演作品不多部部精采有料，非常厚的田野調查在劇本中，不僅對整個韓國歷史清晰對南北韓局勢透徹，寫出這本沒有壞人的政治角力，南韓的歷史卑微，這對現在台灣觀眾會非常有感，也可以有所啟發的超強作品，節奏明快，劇情高潮迭起，許多場面會不知不覺地流淚，非常非常非常好看，實在太推薦了。

這是近期進戲院看到最多觀眾的一次，上班時間座位仍有三四成滿，這是導演親自編寫的劇本，道出成年人對政治的理解，治國只有寬容和承諾才能成為偉大的政治家，不斷委屈容忍寬恕去成就和平，只有和平人民才是贏家。電影中南韓總統提到當年促使日本投降的波茨坦宣言，中英美蘇四國領袖共同簽屬，也沒有南韓的位置，而明明他們也是長期受害國，而我們的釣魚台和南韓的獨島似乎也是有類似的命運，所以日本總是出奇不意的幻想是他們的。

這部電影可以說是南韓釋出對北還最大的善意，這也令人聯想前陣子金正恩忽然消失的種種可能性，不論如何，沒有任何人可以隨便去讓別人的孩子去死，或是以任何理由去剝奪他人的生命，為了政治作秀的政客，哪裡都有，但是最後受害的還是老百姓，希望台灣和大陸趕快和好不要再吵架了，看完電影有強烈的感觸。

特別想對這位導演致敬，這本劇本寫得實在太好了。

片　　名：鋼鐵雨：深潛行動
英文片名：Steel Rain2: Summit
類　　型：動作、劇情
上映日期：2020-07-29
片　　長：02時11分
導　　演：梁宇皙
演　　員：鄭雨盛 、 郭度沅 、 柳演錫
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：甲上

劇情大綱

潛艦全面攻佔 核戰一觸即發！

南韓總統(鄭雨盛飾)、北韓領導人(柳演錫飾)與美國總統(安格斯麥克菲恩飾)三大元首為達成和平協定破天荒舉辦了全球矚目的高峰會談。然過程中北韓護衛總局局長(郭度沅飾)卻突然發動武裝政變，將三大元首綁架到一艘核子潛艦上，面對南北韓僵局、中美角力和日本的箝制，全球戰爭一觸即發。

三國領袖變成人質、世界和平危在旦夕，他們更要想出一起逃出升天的辦法，在核子潛艦上的高峰會議即將展開…

▲▼鋼鐵雨：深潛行動。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲要談和平協議，北韓卻發生政變。

▲▼鋼鐵雨：深潛行動。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲北韓南韓美國三位總統成為人質。

▲▼鋼鐵雨：深潛行動。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲每個國家都有自己的委屈，每個領導人都有難言之隱，政治並非如此簡單。

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