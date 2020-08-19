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人生不同階段掌握「投保三備原則」　專家：主約配附約CP值最高

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▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲面對人生不同階段，專家建議善用「投保三備原則」來規劃，增添足夠的保障。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

面對人生不同階段，新光人壽今（19）日建議，善用「投保三備原則」來做保險規劃，透過預算分配的概念做到「無痛提撥」，以主約搭配附約的方式購買保單，不需要支出大筆金錢，就能增添足夠的保障。

新光人壽提出的「投保三備原則」，第一備是指剛出社會的小資族，因存款不多，最怕遭逢疾病或意外，這個時期應重保障輕儲蓄，包括意外險、實支實付醫療險、手術險、重大疾病險等。

新光人壽指出，觀察近10年來事故傷害，始終高居20至29歲青年主要死因，又以運輸傷害為主。從就醫療險保費來說，20歲投保與40歲投保，保費相差以倍計，因此建議及早投保，實支實付、住院、手術險都是小資族必備險種，可依照自身經濟能力及需求來做主約與附約的適當搭配，也可投保具健康管理效果的外溢保單，藉由培養運動習慣，身體愈健康，保費愈便宜。

第二備為三明治族群，開始成家立業，也漸漸存一些積蓄，但因「上有老下有小」的照顧責任，應備好長期照顧與醫療資源，才能避免發生一人倒全家倒的窘境。

新光人壽表示，三明治族可選擇壽險商品包含身故給付、意外事故給付、特定意外事故三倍給付、失能和燒燙傷給付及失能後豁免保險費的機制，另可附加住院日額、實支實付、癌症等醫療險附約，加上意外傷害險附約，打造更完善的保障。

第三備則是不管是獨身或是兒女成群的銀髮族，可藉醫療險提高醫療和生活品質，並盡早規畫養老金，達到理想的退休生活及財富傳承。

台灣自2018年已進入高齡社會，但據壽險公會統計，國人平均死亡給付僅57.8萬元。新光人壽建議，銀髮族可善用小額終老保險來規劃，保費是傳統終身壽險的7到8折，同時也可透過保障型的美元保單，規畫退休金，達到傳承財富、守住財富的效果。

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