產險業今年保費收入估成長6%　網路投保成長下修至20%

▲金管會主委黃天牧（左2）、保險局長施瓊華（左1）、產險公會理事長李松季（右2）、產險公會常務理事許榮賢（右1）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

受到疫情影響，產險業今年上半年簽單保費收入較去年同期增加5.85%，產險公會理事長李松季預估，全年簽單保費收入預估仍有5至6%的成長，至於網路投保部分，則下修至20%。

產險公會理事長李松季在會員大會上表示，在疫情肆虐全球下，今年上半年產險業簽單保費收入為955億4,000餘萬元，較去年同期增加5.85%，預估2020全年產險業簽單保費仍有5至6%的成長，約1,860億元到1,880億元之間。

至於網路投保部分，李松季指出，由於受到疫情影響，最大宗投保商品海外旅綜險幾乎停擺，因此下修今年成長率至20%。

金管會主委黃天牧表示，英國前首相邱吉爾曾說過，「如果我辦得到，我一定要把保險這兩個字寫在家家戶戶的門上，因為我深信，透過保險，每一個家庭只要付出微不足道的代價，就可免除遭受永劫不復的代價。」點出保險制度具有安定社會的力量，特別是財產保險係以各種財產或責任為保險標的，主要目的是補償被保險人的經濟損失，且可間接保障受害第三人，更是社會安全網的重要環節。

黃天牧也提到對產險業4大監理要求，首先是強化金融韌性，為推動保險業者在2016年順利接軌IFRS17，及「保險業新一代清償能力制度（iCS 2.0）」的5年期計畫，金管會將透過一系列的基本體質改造計畫，藉以提高財務報告透明度，及強化保險公司清償能力。

第二是因應氣候變遷風險，黃天牧指出，氣候變遷風險已然成為國內產業應正視的威脅與挑戰，金管會已要求保險公司今年度ORSA監理報告，應納入氣候變遷的相關風險評估，將巨災情境納入產險業壓力測試情境，並預計於今年底推動天災風險資本納入現行RBC制度。

黃天牧說，未來也將研擬分階段導入國際資本標準（ICS）的巨災風險資本，並參考國際發展趨勢導入氣候變遷財務揭露報告，規範產險業應揭露氣候風險相關資訊，以提升氣候變遷風險管理方法的透明度。

第三為建構新金融文化，黃天牧說，「信任」可能要花很久的時間建立，但卻可以在一夕間摧毀，因此期許產險公司應建構風險文化、危機管理機制，並落實公平待客原則。

第四為強化社會責任，黃天牧認為，保險資金來自於社會大眾，金管會也訂有「保險業公司治理實務守則」，要求保險業應建立與維持公司形象及善盡社會責任。

保險業正面臨氣候變遷、數位科技與虛擬網絡等浪潮，所帶來的經營風險日益複雜，黃天牧鼓勵，業者應「安而不忘危，存而不忘亡」，持續重視風險管理，並導入金融科技與創新的重要元素，推升產險市場的競爭力，以引領永續經營。