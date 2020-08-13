台海、台灣南北實戰演習！解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光了

▲解放軍宣布實彈演練範圍。（圖／翻攝東部戰區微博）



記者邱茀濱／綜合報導

中共解放軍東部戰區發言人張春暉今（13）日首次透露，近日多軍種出動兵力，在台灣海峽及南北兩端「連續組織實戰化演練」，引發各界關注。消息曝光後，浙江海事局晚間就發布航行警告，並公布「實彈射擊訓練」的範圍。

台州日報官方微博13日晚間報導稱，位於台灣海峽北邊的浙江海事局發布了「浙航警0562」航行警告，指出14日到15日每天上午6點至12點，將在台州白沙島附近海域實彈射擊訓練，並強調「實彈射擊訓練期間，任何船舶禁止駛入以下四點連線範圍內水域（2000中國大地坐標系）：

（1）28-50.75N 121-41.75E

（2）28-50.42N 121-50.42E

（3）28-42.47N 121-46.43E

（4）28-43.02N 121-40.08E

▲浙江海事局發布航行警告。（圖／翻攝微博）



事實上，張春暉空軍大校13日才表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

張春暉續指，因此近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體係出動兵力，在「台灣海峽」及「南北兩端」連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力，「部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進指出，解放軍過去經常在東海開展各種規模的演習，但這一次東部戰區把話說得如此明白，直接聯繫地區形勢，還點了「某大國」，極其罕見。而且這次演習覆蓋了台灣海峽和南北兩端，這樣的描述尤其是第一次。

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