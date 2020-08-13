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紐時：習近平、栗戰書、汪洋親戚在港買下15億豪宅

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▲習近平。（圖／路透社）

▲習近平。（圖／路透社）

文／中央社台北12日電

紐約時報今天披露，習近平、栗戰書、汪洋等3名中共政治局常委的親戚，近年在香港購買的豪宅總值超過5100萬美元（新台幣約15億元）。而栗戰書女兒栗潛心與男伴擁有的資產，更獨占鰲頭。

這篇以「奢華豪宅、中共權貴的財富與香港的命運」為題的報導開頭便形容，作為中共第3號領導人的長女，栗潛心在香港「悄悄打造出一種橫跨這座城市金融菁英和中國政治隱秘世界的生活」。

報導直指，根據香港商業登載資料，早在1991年，中共總書記習近平的姐姐齊橋橋，就開始在香港購買房地產。而齊橋橋的女兒張燕南，2009年以1930萬美元買下一棟位在淺水灣的別墅。此外，張燕南還擁有至少5間公寓。

報導指出，同樣根據香港商業登載資料，中國全國政協主席汪洋的女兒、曾擔任德意志銀行高層主管的汪溪沙，2010年也在香港購買了一戶價值200萬美元的住宅。

至於現年38歲的栗潛心，與現年35歲的男伴、新加坡商人蔡華波（Chua Hwa Por），這篇報導形容，他「在這座城市，有著深厚的財力基礎」。

根據紐時調查，栗潛心目前是中國4大銀行之一的中國建設銀行子公司、性質為投資銀行的「建銀國際」董事長。而這一職務，已被一名人脈深厚的商人及一名與栗潛心有往來的人士證實。

此外，2013年，年僅30歲的栗潛心透過在香港註冊、在英屬維爾京群島成立的「世喜控股公司」，用1500萬美元買下了一棟位在赤柱灘海濱的4層樓聯排別墅。當時，栗潛心是世喜控股唯一登記的董事。

然而，到了2019年10月，當紐時試圖聯繫栗潛心，回應有關德意志銀行在中國招聘員工的報導後幾小時，世喜控股即告解散。

至於蔡華波，根據報導，目前栗潛心與他之間的法律關係，尚不清楚。但蔡華波並不掩飾自己的財富，他31歲時就在香港擁有一匹取名「赤兔寶駒」的賽馬。2017年，這匹馬贏得一場比賽後，他還拿著一瓶葡萄酒公開拍照。

同年，蔡華波開始進行多項重大收購，其中包括接手知名度不高的港股上市公司「太和控股」，並擔任董事長。並以太和的名義收購了一些熱門資產，這包括香港半島酒店的大量股份，以及一座摩天大樓的第79樓。

但2017年中，在香港蘋果日報披露蔡華波收購太和控股後，蔡華波即在同年7月辭去太和董事長職務。然而，即使有上述有關蔡華波的傳聞，栗戰書仍在同年10月的中共19大上，晉升為中共政治局排名第3的常委。2018年1月，蔡華波釋出了太和的大多數股份。

報導形容，在沒有公布官員及其親屬財富的情況下，外界「不可能知道蔡華波和栗潛心的收入是如何得來的」。但直到現在，二人仍是一家在香港註冊、名為Chua & Li Membership公司的共同持有人。

這項報導提到，栗潛心及其他中共權貴，與香港社會和金融體系密不可分，他們將這個前英國殖民地更緊密地與中國聯繫了起來。透過建立盟友，將自己的資金投入香港房地產，讓中國的高層領導人已「將自己的命運與這座城市牢牢捆綁在一起」。

然而，栗潛心的父親栗戰書，剛主導新制訂的「港區國安法」迅速通過，為中共在香港壓制異見「提供了一個強大的新武器」，以阻止抗議活動，保護中共領導人的親屬。否則，抗議活動對香港經濟造成嚴重破壞，會讓這群人的處境岌岌可危，甚至受到制裁。

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