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陸男想偷渡廈門游到金門…上岸被逮喊：嚮往民主！海巡：先檢疫14天再法辦　

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記者許宥孺、林名揚／金門報導

一名大陸籍男子昨（9日）遠從4.4公里廈門游泳偷渡至金門大膽島，不過隨即遭海巡署金馬澎分署第九岸巡隊抓包，男子一上岸，海巡人員立刻逮人。對此，海巡人員確認男子身分為大陸籍後，已通報相關單位，並請男子先進行14天隔離檢疫後，再將其移送金門地檢署偵辦，而這也是疫情爆發後，金門首例非法入境案件。

▲陸籍男子為了「民主政治」從廈門偷渡到金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸籍男子為了「民主政治」從廈門偷渡到金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

海巡署指出，昨（9日）上午10時25分許接獲陸軍金門防衛指揮部大膽守備隊通報，海哨前方500公尺海面疑似出現不明物體載浮載沉，因此旋即調派大膽安檢所同仁前往辨別，透過望遠鏡及其他觀測器材，研判該目標應為「人」，立刻前往預判上岸地點待命，最終於大膽碼頭順利攔查該名男子。

海巡署表示，男子確認為大陸籍人士後，他們隨即啟動防疫應變機制，並通報金門縣衛生局、防檢疫等單位聯合應變，男子量測體溫正常後，進而實施防疫消毒，並依中央疫情指揮中心規定，將進行14日隔離檢疫後，全案會依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

▲陸籍男子為了「民主政治」從廈門偷渡到金門。（圖／記者林名揚翻攝）

另外，據岸巡幹員指出，這名李姓男子今年45歲，來自大陸四川，聲稱「嚮往台灣民主政治」，才會從廈門冒險泳渡來台，昨（9日）凌晨3時下水後，一路游游停停抵達大膽島，而海巡人員早已察覺不對勁，因此見李男一上岸，便火速逮人。

海巡署提到，近年來查獲多起陸籍非法入境案件，不乏涉險徒身泅渡至金門地區，海巡單位秉持維護國境安全之決心，絕不容不法份子藉機突破，再次呼籲不肖人士絕不要心存僥倖，特別是在疫情尚未解除時期，金門岸巡隊將以更嚴密之勤務部署來面對，守護邊境安全及國人健康，亦請民眾若發現任何非法情事，可透過「118」服務專線檢舉，以共同維護居民生命財產安全。

▲陸籍男子為了「民主政治」從廈門偷渡到金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸籍男子為了「民主政治」從廈門偷渡到金門。（圖／記者林名揚翻攝）

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