一罐5000元五寶粉…金屬超標　九福醫師鄰居一家四口吃到「掰咖」

圖文／鏡週刊

台中市盛唐中醫診所及九福中醫診所（九褔中醫）開出的中藥「五寶粉」疑含金屬超標，造成彰化一家四口長期服用後鉛中毒，其中一名女患者左腳甚至神經受損，無法行走。

九福中醫診所自費中藥「五寶粉」一瓶要價5,000元，其成分為將硃砂添入中藥粉混和；毒物科主任洪東榮表示，「五寶粉就像一般中藥罐，紅瓶蓋、透明罐身，病患說是五寶粉，但一罐像是土色的中藥粉，一家人就越吃越嚴重。」

據悉，中毒的彰化一家人與九福中醫診所的洪醫師是鄰居，兩家人彼此熟悉，所以才會遠赴台中看診，希望藉著食用五寶粉調養身體，沒想到養身不成反中毒。

彰化一家四口數月前身體開始出現異狀，包括腹痛、腹脹等症狀，其中一名女患者左腳神經受損，連走路都需要有人攙扶。經醫院驗血後才發現全家人都鉛中毒，中毒指數高達60到80微克/百毫升（正常值應低於10），經醫師解毒治療後目前已逐漸好轉。

台中地院認定3人有湮滅證物與串供之虞，已聲押欣隆藥業公司負責人歐國樑、盛唐中醫診所院長呂世明及九福中醫診所醫師洪醫均；分別對盛唐開罰50萬元、勒令停業2個月，以及對九福重罰30萬元、勒令停業1個月。



更多鏡週刊報導

含硃砂中藥害16人鉛中毒 盛唐負責人等3人遭聲押

癌症妻也鉛中毒 前國民黨主委陳明振：抗癌還要解毒，情何以堪

前議長鉛中毒案越演越烈傳16人中毒 衛生局三緘其口

►最強護髮一抹超柔順