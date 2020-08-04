挖2塊「超巨稀有寶石」爽成億萬富翁！強運礦工又發現第3塊…5800萬入袋

▲坦尚尼亞礦工雷澤（右2，身穿格紋披肩者）在短短不到2個月的時間內挖出3塊稀有坦尚石。圖為他6月首度為此出席典禮受訪的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

坦尚尼亞的52歲礦工雷澤（Saniniu Laizer）今年6月在北部曼亞拉區（Manyara）挖到2塊稀有的坦尚石（Tanzanite）原石，賣給政府以後，立刻賺取78億先令（大約新台幣9975萬元）的財富。幸運的他最近又發現一塊6.3公斤的坦尚石，以200萬美元（大約新台幣5876萬元）的價格售出，引發國際關注。

▲坦尚尼亞6月出現迄今最大的2塊坦尚石，分別重達9.2公斤與5.8公斤。（圖／路透）



雷澤6月中旬挖出2塊分別重達9.2公斤與5.8公斤的坦尚石，打破國內紀錄，也立刻翻身成為億萬富翁。擁有4個妻子與30多個孩子的他瞬間成為大富翁，開心地說「要舉辦一場盛大的派對」，但不會因為這筆財富改變生活方式，也不打算採取保護措施，而是繼續照料2000頭乳牛，「這裡已經夠安全了，不會有問題的」。

時隔不到2個月，雷澤竟又發現一塊6.3公斤的坦尚石，他也再度選擇出售給當局，並以自己為例，呼籲同業與政府合作，「賣給政府代表沒有人會走捷徑……過程都很透明」。

▲雷澤希望運用這筆財富好好投資家鄉。圖為他6月受訪的情況。（圖／達志影像／美聯社）



雷澤上次曾說，計畫運用金錢好好投資位於西曼吉羅（Simanjiro）的家鄉，建造購物中心與學校，但他3日表示，想要建立一間醫療機構與學校。

坦尚尼亞北部的梅雷拉尼（Merelani）礦區是目前所知唯一的坦尚石產地，礦工們必須獲得政府許可證才可開採，但非法開採情況普遍。總統馬古富利（John Magufuli）誓言捍衛國家礦產利益，他於2017年出動軍隊在礦區周圍建造圍牆，有效減少走私，增加政府收入。

坦尚石是全球最稀有的寶石之一，當地一名地質學家估計，其礦產資源在未來20年可能完全枯竭。坦國寶石開採公司TanzaniteOne於2005年挖到3.38公斤的原石，是先前的最大原石紀錄。

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