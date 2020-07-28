控壓童入泳池！男童父嗆「瑞芳警說謊」出面：業者不給畫面

記者鄒鎮宇／綜合報導

中壢某游泳池25日傳出警官將男童壓入水池的糾紛，雖然新北瑞芳分局的兩線三星陳姓警官發出千字文還原，但男童父事後指控，救生員跟民眾都能作證，且業者不願意提供監視畫面，讓他非常不解。目前此案已進入法律程序，後續將交由桃園市警局處理。

有女網友25日在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她目擊泳池兒童區發生戲水糾紛，一名眼鏡男子掐住男童的脖子大喊「誰的小孩？」還將對方壓入水中，直到民眾出手阻止，才救了孩子；事發後，眼鏡男與眾人吵完，直接走回妻小身旁，讓不少網友氣得大罵。

▲▼被壓到水裡的男童及其父親。（圖／翻攝爆怨公社、網友投稿）



陳姓員警也PO出千字文還原現場情況，表示男童不斷用水槍攻擊他的兩個孩子，多次勸阻無效還被對方用水槍射到女兒的眼睛，氣得他大罵並詢問周圍「你的父母親到底在哪！」

陳員說，當他攔下男童時，對方不慎摔入水中約1秒，他才會出手「提著」對方的脖子繼續尋人，但周圍泳客卻出面指責，讓他無法解釋，只能回頭找妻小，「我想澄清的是，本人擔任警務人員，秉持知法守法，決不會欺負弱小，若泳池業者願提供影帶，真相即可大白。」

針對瑞芳警的說法，男童父也現身說，孩子跟他說想跟陳警玩，卻被對方壓在水裡面、大喊「你這王八蛋，你的家長咧」，且事發後只見兒子哭喊，晚上做惡夢，甚至不敢說出夢的內容。

男童父表示，他聽到聲響才衝入泳池，當下泳客跟他說「陳警的手是壓著不放的，救生員跳下去，硬把他的手鬆開，他才鬆開的」，且兒子的脖子有明顯掐痕，「大概指甲有插到肉裡，不然傷痕不會是紅紅一條」。

▲▼男童父看完監視器畫面，指控陳警說謊。（圖／東森新聞）



男童父說，監視器畫面中明顯有孩子被壓入水中，且現場的泳客跟救生員都願意出庭作證，但業者不願提給他影片，只願意給警方。

此案目前雙方各有說法，瑞芳分局強調絕不護短，並請陳姓警官配合調查，全案已經進入法律程序，後續將交由桃園市警局處理。

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