挖土機甩尾直衝撞騎士！白色休旅車突攔截...給他「黃金3秒」逃生

ऊपर वाला किसी को बचाना चाहे तो — Aalok Shrivastav (@AalokTweet) July 26, 2020

實習記者劉雪兒／綜合報導

與死神擦肩而過！印度喀拉拉邦25日發生一起車禍，一輛失控的挖土機「甩尾」衝向停在路旁的機車，這時候一輛白色休旅車因為來不及閃躲，也衝向同一個方向，幸好男騎士抓緊「黃金3秒」，順利逃過一劫，不然就要變成「夾心酥」了。隨後，影片在網路瘋傳，網友驚呼，騎士根本就是「被神眷顧的孩子」。

根據《印度快報》報導，當時有1名男騎士在去往帕拉克卡德（Palakkad）的一處道路旁休息，突然看到失控的挖土機衝向自己，由於對方速度太快，他根本來不及逃跑，而這時國產休旅車急駛而來，直接撞「偏」挖土機，反彈掃向騎士，為他爭取了「黃金逃生」時間。

機靈的騎士也抓住黃金3秒，奇蹟般地逃過一劫，雖然右腳還是撞傷了，所幸還能站起來走動，而休旅車司機也隨後下車，看起來並無大礙，但從畫面中顯示，挖土機則往下撞向一棵樹才停止失控，司機目前已送往醫院接受治療。

隨後，短短29秒視頻也在推特上引起關注，網友紛紛表示，「幸運者」、「這樣也能逃過？」、「司機挽救了騎士的性命」、「被神眷顧的孩子」。