七姊妹少1人…女導遊「車內夾死」家屬崩潰　司機：才認識1小時

記者鄒鎮宇／綜合報導

被旅行社逼上班的荊姓女導遊22日在國道3號南下12.2公里路段地車禍事故中身亡。對此，家屬難過地表示，荊女是家中7姊妹最小的一個，雖然司機有出面道歉，但旅行社卻始終沒有露面，讓家人無法接受。

荊姓女導遊22日從基隆出發，帶著車上43名旅客前往太平山一日遊，但上午8時許在車上點名時，於國道3號12.3公里的新台五路出口發生追撞車禍，當場被夾在車內，送醫不治身亡。

▲國道三號22日發生車禍，造成18傷1死事故。（圖／記者陳羿妏攝）



▲荊姓女導遊是家中最小的女兒 。（圖／翻攝自臉書）



「不捨，真的很不捨」荊女的姊姊接受《TVBS》採訪表示，妹妹是家中排行最小的女孩，事發後她完全無法接受妹妹的死訊，被師姐以妹妹欠的（因果）債還完為由安撫，才比較能接受；另外，遊覽車司機相驗時有向家屬道歉「不是故意的」，她完全可以理解，但依然非常難過。

家屬22日到國道招魂，但無法接受旅行社在相驗時沒有出現，連同事不到1小時、講不到10句話的司機都出現致歉，希望旅行社可以負起責任，讓死者安息。

據悉，荊姓女導遊為人和善，風評良好，在車禍發生前就已連上多天的班，本想以工作太累推辭22日的行程，卻被公司逼著上班。

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