洛杉磯新女足球隊金主都是大咖　名單驚見2歲小股東...來頭不小

▲小威廉斯(Serena Williams)是網球史上第二位女子單打滿貫得主，帶著2歲女兒一起投資全國女子足球聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國職業女足聯賽（NWSL）近日宣布，同意天使城集團（Angel City）在洛杉磯組建新球隊，背後的投資團隊都來頭不小，除了有好萊塢女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）、潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)等巨星外，股東名單上還出現一位2歲女童，眾人驚奇發現她的媽媽竟是網球巨星小威廉斯(Serena Williams)！

綜合外媒報導，NWSL表示，洛杉磯將新增一支球隊，成立目的是為了滿足球迷的需求，它不僅是該地區專屬的女子團體，也是由體育、科技與媒體領域中有影響力的女性創立的團隊，意義斐然。股東團隊有30多人，名單中的2歲女童更代表小威廉斯一家，是史上最小的投資人！

至於為什麼會讓女兒成為股東，丈夫瓦尼安 (Alexis Ohanian)回應，他們家每天都會花幾個小時和女兒一起打球，同時也希望女兒在這場「婦女運動」革命中領先而行，因此帶著全家人一塊投資，為女兒創造美好未來。

小威廉斯也常常在IG上分享與家人一起運動的畫面，她們穿著「母女裝」、手執網球拍的模樣幸福，2歲幼小的女兒蹲馬步，拿著小號球拍，站在媽媽身邊架式十足，宛若小小威廉斯！