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「台灣最後良心」董座遭控「賣假畫」　台中富豪怒告求償2700萬

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台中富豪張秋墩（右）透過媒介藝術收藏的摩帝富資產管理公司砸下千萬購買號稱是朱德群的畫作《雪景》。（圖／本刊繪圖組）

▲台中富豪張秋墩（右）透過媒介藝術收藏的摩帝富資產管理公司砸下千萬購買號稱是朱德群的畫作《雪景》。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT 

義美食品在國內食品界是首屈一指的老字號品牌，72歲的義美董事長高志尚因品學廣博，在藝術及收藏方面的成就為人稱讚，還曾在一家媒介藝術收藏的「摩帝富資產管理公司」擔任負責人。但5年前，高志尚卻因摩帝富負責人身分惹上「名畫買賣糾紛」，而讓高志尚身陷詐欺、偽造文書官司風暴的，正是2005年在香港佳士得以台幣7200萬購藏油畫大師趙無極畫作《1985年6月至10月》的收藏家張秋墩。

這場重量級富豪在法庭的對決，起因於2015年7月間，一名摩帝富的楊姓離職員工（楊女）突然用微信連絡摩帝富執行長黃文叡（黃男）。楊女說，有一位美國收藏家曾直接向旅法藝術家朱德群購買壓克力紙本的畫作《雪景》，這畫作從未在市場曝光，而且有朱德群家屬的保證書。

摩帝富一名離職員工號稱有位美國收藏家要賣朱德群的畫作《雪景》，因此吸引台中富豪張秋墩出手。（圖／翻攝非池中官網）

▲摩帝富一名離職員工號稱有位美國收藏家要賣朱德群的畫作《雪景》，因此吸引台中富豪張秋墩出手。（圖／翻攝非池中官網）

該名收藏家當時想讓出畫作，詢問黃男有無買家，但時間緊迫，他還跟黃男表示收藏家要實拿75萬美元（約2250萬元台幣）。楊女離職後因為成為中間商，之前曾仲介畫作給摩帝富，所以了解摩帝富很關注朱德群的畫作。朱德群是知名油畫家，與趙無極、吳冠中並稱中國藝術界的「留法三劍客」。

而黃男媒介藝術品收藏的經驗豐富，熟悉國內外對朱德群作品有興趣的買家，透過管道得知台中一名買家張秋墩有興趣，雙方約定同年7月30日在台北市安和路摩帝富公司大樓見面看畫。當時，楊女將畫作帶到安和路隨即離開並未與張秋墩碰面，是由黃男陪同另名中間人帶畫給張秋墩鑑定。

由於3個人都是朱德群作品的行家，看了好幾個小時，張秋墩對畫作愛不釋手而決定議價，你來我往，最後敲定90萬美元（約2700萬元台幣），並約定同年8月10日，由楊女將畫作及保證書送到張秋墩指定地點，張秋墩也將90萬美元匯給黃男。黃男再將75萬美元轉匯給楊女指定帳戶。

原本是一筆皆大歡喜的交易。可是，1個多月後，黃男突然接到張秋墩的電話，說該幅畫作透過香港佳士得拍賣公司向法國朱德群工作室求證，並未發過該畫作的保證書，該畫作疑是偽造。黃男一聽晴天霹靂，一面向楊女查證，一面安撫張秋墩並協商如何退款，但楊女向黃男表示，賣方已將賣畫所得的其中60萬美元拿去處理公司事務，無法馬上退回90萬美元，但願分期付款返還給張秋墩，不過此舉未獲張秋墩同意，認為賣方故意拖延，而向檢警提出告訴。

本刊調查，張秋墩當時提告的對象包括摩帝富公司以及當時公司負責人高志尚、還有執行長黃文叡，張控告高志尚等人涉嫌詐欺、偽造文書等，還向法院提告高志尚等人必須返還價金90萬美元。

由於義美食品在社會上口碑不錯、信譽良好，檢警調查時，高志尚也對他被控涉詐欺覺得無奈，堅決否認有詐欺犯行。高志尚雖然是摩帝富公司的負責人，但他稱這項業務是由黃男負責，「我並未與張秋墩接觸，也不認識對方」。

朱德群是華裔旅法知名油畫家。（圖／報系資料照）

▲朱德群是華裔旅法知名油畫家。（圖／報系資料照）

張秋墩也不是省油的燈。雖然法國朱德群工作室在之前已以電子郵件向香港佳士得拍賣公司說明沒有對此畫作提供保證書，認為該畫作是偽造的。但張秋墩為表慎重，以及為證明摩帝富居間媒介的朱德群《雪景》畫作是假的，還親自帶著畫作及原作保證書飛到法國朱德群巴黎工作室，找到朱德群遺孀董景昭及兒子朱以峰進行檢視。

雖然摩帝富是居間介紹畫作，但張秋墩緊咬畫作偽造不放，加上楊女遲遲未返還畫款，這場民刑事官司可能要拖很長時間。摩帝富決定與張秋墩和解，在返還價金的民事官司中，摩帝富同意提供擔保，以分期付款方式賠償張秋墩90萬美元而達成和解。張秋墩在和解後，也撤回對高志尚、黃文叡涉嫌詐欺、偽造文書的刑事告訴，兩人也獲檢方不起訴處分。

針對這起假畫風暴，義美食品公共服務室沈姓女員工表示：「所提到的案件不是義美所投資經營的項目，至於董事長個人部分的投資，這點我們不太清楚，不便做回應」。此外，高志尚、黃文叡、楊女等人委任的律師及張秋墩本人，本刊分別致電各委任律師，以及張秋墩的公司詢問回應，但截稿為止都未獲回電。

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