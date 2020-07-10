馬英九70大壽！羅智強提前慶生...大喊「馬總統我們以你為榮」

▲羅智強、鄭正鈐與參與未來沙龍工作坊的青年提前幫馬英九慶生。（圖／翻攝自馬英九臉書粉專）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員羅智強10日與立委鄭正鈐帶領一群參與「未來沙龍工作坊」的年輕朋友，提前為前總統馬英九慶祝70大壽，並喊話「正道不孤，馬總統，我們以你為榮」。而馬英九事後也在臉書PO出慶生會的大合照，並表示，今天聚會看到年親人關心國際局勢，讓他很感動。

羅智強在臉書指出，再過三天就是馬英九70歲生日，因此今天特別帶著未來沙龍工作坊的年輕朋友，提前幫他慶生。羅智強表示，馬英九今天談興超好，無論是戀愛、求學，或在先總統蔣經國身邊工作到當上總統的事情，「年輕朋友有問必答」，讓大家從頭笑到尾，非常歡樂的聚會。

羅智強還說，「一定要大聲的對馬總統說，正道不孤，馬總統，我們以你為榮，祝馬總統，生日快樂」。

▲馬英九與羅智強、鄭正鈐及未來沙龍工作坊的青年餐會。（圖／翻攝自馬英九臉書粉專，下同）

而馬英九也在臉書分享10日聚餐的感想。他表示，今天與未來沙龍工作坊的青年朋友餐會，談了很多有關台灣、國際與兩岸的問題，且看到年輕人關心國際局勢、兩岸關係及中華民國的未來，很感動也很開心。

儘管馬英九的發文沒提到慶生一事，但其實他2011年就曾透露，7月13日是他的生日，每次他都不特別辦慶生活動，大多是回家陪媽媽吃飯，「因為，我覺得每一個人出生的時候，都是媽媽最辛苦的時候」，所以在生日時，要特別謝謝媽媽，多陪陪媽媽。

馬英九回憶道，他還記得小時候，在那個物力維艱的民國四十年代，生日的時候，媽媽都會煮麵給他們吃，再添上一個荷包蛋，那就是那個年代最豪華的大餐了，「現在的孩子很難想像吧！」至於生日願望，他每年許的願都差不多，就是希望國泰民安，希望台灣愈來愈美好，希望在這塊土地上的人們都愈來愈幸福。