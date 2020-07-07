解封滿月！陳時中同框柯文哲搭觀巴：尷尬就不會來了

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲、衛福部長陳時中及交通部長林佳龍三人7日合體同台，宣傳北市觀光雙層巴士。由於柯文哲時常對防疫政策頗有微詞，活動中兩人互動不多，略顯尷尬，不過柯文哲、陳時中都否認兩人尷尬，陳時中笑說，「不會啦，尷尬就不會來了」。

▲台北市長柯文哲、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中體驗雙層觀光巴士。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

林佳龍致詞表示，今天是7月7日，離陳時中宣布台灣鬆綁剛好一個月，安心旅遊上路，推薦雙層巴士遊都市，可以留在都市，享受國際觀光客遊台灣的體驗，一開始大家往中南部宜花東離島來跑，可是住房率已經高了，他呼籲可以就近旅遊，在附近區域做深度旅遊，享受「陸上郵輪」體驗，搭雙層巴士，還有台灣觀巴，台灣好行，都是非常好的選項，推薦給大家。

陳時中認為，今天是解封滿月，北市是國際都市，景點非常多，以前大部分由國際友人參訪，趁著滿月之喜，國人可以多到北市走走，北市人文薈萃，很多自然景觀被忽略，大家可多多利用觀光巴士，簡潔、簡便走遍台北市，但中午這麼熱，就比較不適合，傍晚可能就很漂亮，夕陽都非常非常好，夏天到了溫度很高，大家多喝水、休息。

陳時中說，感謝北市府給予協助，有系統化把人民居家檢疫各方面做非常好，「滿月之喜，繼續往前衝」。

活動過程中，陳時中、柯文哲互動不多，被問到是否尷尬？柯文哲連忙答稱「不會啦、不會啦」，陳時中也緩頰說，「不會啦，尷尬就不會來了」。

對於面對疫情將如何努力？陳時中強調，步步為營，隨世界狀況改變跟台灣防疫情勢，隨時做出調整。柯文哲認為，這涉及邊境管制，國內防疫措施，還是取決於邊境管制，恐怕層級相當高，牽涉國防部、經濟部思維，只要有決定地方政府會作相應措施。