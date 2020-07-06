演習奪2命！少校電腦開著「上吊」亡…畫面是「精進方案」

▲海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（圖／記者呂佳賢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國防部漢光預演發生膠艇翻覆意外，導致海軍陸戰隊2人身亡、1人仍在觀察，海軍教準部少校教官楊昌霖疑因責任感到愧疚，在營區內輕生。軍警調查，楊昌霖輕生前，正在用電腦打「精進方案」檢討。

海軍陸戰隊99旅步二營3日發生翻覆意外，造成4人嗆溺受傷，其中26歲上兵蔡博宇、36歲上士陳志榮身亡；另外，34歲中士阿瑪勒．道卡度仍以葉克膜維繫生命，與死神搏鬥中。

▲4楊姓少校輕生前，疑似在打檢討報告。（圖／翻攝當事人臉書）



負責本次操演的教官少校楊昌霖5日在營區內上吊輕生。據悉，楊男自我要求甚高，是兩棲蛙人出身，平時教學認真負責，疑因落海事件感到沮喪及自責，才會發生憾事。

據《聯合報》報導，楊昌霖沒有留下遺書，現場監視器畫面顯示，楊男在大樓的樓梯間上吊時，寢室內的電腦螢幕顯示正在撰寫的「精進方案」，疑似針對此次事件進行檢討。

目前檢警針將楊男是否為自責，或遭受責難而輕生的方向調查，詳細案情還有待釐清。

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