騎士送羊奶「違規左轉」遭撞死！遺孀被求償55萬　法院判決出爐

▲騎士送羊奶「違規左轉」遭撞死，超速駕駛要遺孀賠償55萬。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化市2019年7月發生一起死亡車禍，一名周姓男子凌晨外送羊奶時，因為違規左轉被一輛轎車撞上慘死，周男妻子事後對轎車駕駛提告，但肇事鑑定判斷駕駛零肇責，檢方最後予以不起訴處分。肇事駕駛事後反對周男遺孀提告，要求賠償修車費、營業損失共55萬，不過遭法官駁回告訴。

居住在彰化市的48歲周男為了賺錢貼補家用，2019年7月16日凌晨出門外送羊奶，不料騎車行經金馬路二段準備左轉彰新路時，因為沒有兩段式左轉遭直行的黃姓男子開車撞上，當場連人帶車彈飛好幾公尺遠，造成大腿嚴重撕裂傷大量出血，到院前已經沒有呼吸心跳，經搶救後仍傷重不治。

▲黃男反對周男（死者）妻子提出民事告訴，要求賠償修車費、營業損失共55萬元。（圖／東森新聞）

周男妻子事後對黃男提告過失致死，但彰化地檢署調查後認為，車禍原因是周男違規左轉，黃男開車雖然有超速的情況，但刑事上「零肇責」，最後不起訴處分。黃男2020年初修好車子後，反對周男妻子提出民事告訴，要求賠償修車費、營業損失共55萬元。

彰化地院庭長紀佳良認為，依民法「概括繼承限定責任」原則，繼承者在繼承財產範圍內，必須負起賠償責任，但黃男要求周男妻兒拿出自身財產賠償，而非從繼承所得的遺產賠償，法律上站不住腳，加上做為承租人的黃男，車輛毀損跟營業損失，損害的都是租車行業者，自然無權請求賠償，因此駁回告訴。

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