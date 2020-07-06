　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士送羊奶「違規左轉」遭撞死！遺孀被求償55萬　法院判決出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼騎士送羊奶違規被撞亡 超速駕駛要遺孀賠55萬。（圖／東森新聞）

▲騎士送羊奶「違規左轉」遭撞死，超速駕駛要遺孀賠償55萬。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化市2019年7月發生一起死亡車禍，一名周姓男子凌晨外送羊奶時，因為違規左轉被一輛轎車撞上慘死，周男妻子事後對轎車駕駛提告，但肇事鑑定判斷駕駛零肇責，檢方最後予以不起訴處分。肇事駕駛事後反對周男遺孀提告，要求賠償修車費、營業損失共55萬，不過遭法官駁回告訴。

居住在彰化市的48歲周男為了賺錢貼補家用，2019年7月16日凌晨出門外送羊奶，不料騎車行經金馬路二段準備左轉彰新路時，因為沒有兩段式左轉遭直行的黃姓男子開車撞上，當場連人帶車彈飛好幾公尺遠，造成大腿嚴重撕裂傷大量出血，到院前已經沒有呼吸心跳，經搶救後仍傷重不治。

▲▼騎士送羊奶違規被撞亡 超速駕駛要遺孀賠55萬。（圖／東森新聞）

▲黃男反對周男（死者）妻子提出民事告訴，要求賠償修車費、營業損失共55萬元。（圖／東森新聞）

周男妻子事後對黃男提告過失致死，但彰化地檢署調查後認為，車禍原因是周男違規左轉，黃男開車雖然有超速的情況，但刑事上「零肇責」，最後不起訴處分。黃男2020年初修好車子後，反對周男妻子提出民事告訴，要求賠償修車費、營業損失共55萬元。

彰化地院庭長紀佳良認為，依民法「概括繼承限定責任」原則，繼承者在繼承財產範圍內，必須負起賠償責任，但黃男要求周男妻兒拿出自身財產賠償，而非從繼承所得的遺產賠償，法律上站不住腳，加上做為承租人的黃男，車輛毀損跟營業損失，損害的都是租車行業者，自然無權請求賠償，因此駁回告訴。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
便秘一直想打嗝！他忍2個月...醫檢查見「超驚悚畫面」：整顆
套房租男大生！暑假「臭味飄整層」房東開門嚇傻　浴室見肉色亮點
漢光意外2死！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」　政戰主任回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士送羊奶「違規左轉」遭撞死！遺孀被求償55萬　法院判決出爐

9大2小卡電梯「爆汗脫水」！40分鐘驚魂　她暴怒：維修員慢到還在嘻笑

淡水河耍帥玩浪板！男子遭大風颳到外海GG了…下場超慘

執行長承認外遇！衛生局女員工墜樓「痛訴性侵」　男方現身回應了

漢光意外2死！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」　政戰主任回應了

竹科人妻戰小王「控訴利用權勢闖紅燈」　網購炒飯玩具成鐵證　

美工刀之狼潛入社區隨機敲門　外籍女以為友人...慘遭性侵淚崩

執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡

台東天后宮觀音神像珍珠項鍊遭竊　竊賊「住院手環」露餡

溪水暴漲！5男女受困桃園四稜野溪溫泉 警消摸黑救回

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

林志穎參加老婆聚會「直接被無視」ＸＤ　調皮操控媽媽的音樂…做瑜珈遭慘電！

《少年之名》C.T.O壓軸..宇慶撞臉李光洙XDD　選手挨批划水..結局反轉「郭敬明送出守護票」

騎士送羊奶「違規左轉」遭撞死！遺孀被求償55萬　法院判決出爐

9大2小卡電梯「爆汗脫水」！40分鐘驚魂　她暴怒：維修員慢到還在嘻笑

淡水河耍帥玩浪板！男子遭大風颳到外海GG了…下場超慘

執行長承認外遇！衛生局女員工墜樓「痛訴性侵」　男方現身回應了

漢光意外2死！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」　政戰主任回應了

竹科人妻戰小王「控訴利用權勢闖紅燈」　網購炒飯玩具成鐵證　

美工刀之狼潛入社區隨機敲門　外籍女以為友人...慘遭性侵淚崩

執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡

台東天后宮觀音神像珍珠項鍊遭竊　竊賊「住院手環」露餡

溪水暴漲！5男女受困桃園四稜野溪溫泉 警消摸黑救回

馬英九一句評港版國安法「蔡政府不遑多讓」　總統府回應了

騎士送羊奶「違規左轉」遭撞死！遺孀被求償55萬　法院判決出爐

霸氣捐遺贈！桃園許氏家族贈門諾4部復康巴士　組車隊助偏鄉

新任嘉泰獅子會長李宗哲　率先投入社區長照關懷

郭俊男當代藝術雕塑個展《自在歡喜》　桃園南崁兒童藝術村展出

漢光翻覆2死「中士仍沉睡」...家屬忍痛：孩子們心中的英雄，該醒了

故宮南院攜手嘉義縣市　文化結合在地特色拉抬大嘉義觀光

罷王里長竟是「王浩宇叔叔」！節目親曝2人關係：他太超過了

《咒怨之始》取材日本7大殺人案！　「臨盆孕婦剖腹事件」懸32年找不到真兇

老公拍寶寶照片笑歪！　阿諾「以為在拍翻身」一看女兒的臉傻眼：臭爸爸

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

社會熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

衛生局女員工墜樓亡　王奕凱曝：她其實想活著

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

衛生局女成玩偶墜樓亡！執行長夫妻曾「分別提告」

少校自責營區尋短　生前PO文曝光

9大2小卡電梯　維修員慢到還嘻笑

衛生局女員工墜樓亡　正宮發文反擊了

「全都冰淇淋做的？」　3警騎車停陰涼處下場慘了

闖淡水河道耍帥玩浪板　他卡外海GG

衛生局女員工生前遭約談　兩段關係曝

人妻反咬小王　網購炒飯玩具成證據

快訊／台中市1男子溺水　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

台東南王路橋口車禍！女騎士不治

台東南王路橋口車禍！女騎士不治

台東市東49線南王路橋3日清晨5時許發生一起嚴重車禍，一名女騎士沿橋由南往北行駛，未料卻在路口處遭到東西向來車擦撞，女騎士當場連人帶車倒地、滑行約10多公尺，地上機車零件四散。救護人員到場後，立即協助將女騎士送醫，但她在到院前失去呼吸心跳，目前仍在搶救中。確切事故原因仍待進一步釐清。

騎士手大字型倒地喊：我是誰？警搜出K他命

騎士手大字型倒地喊：我是誰？警搜出K他命

行車糾紛副駕女亮出「這根」！網笑：是姊夫

行車糾紛副駕女亮出「這根」！網笑：是姊夫

冠軍長人變浪人　貝爾與騎士簽2年約

冠軍長人變浪人　貝爾與騎士簽2年約

方向盤卡死撞機車　熱心民眾抬車救人

方向盤卡死撞機車　熱心民眾抬車救人

關鍵字：

騎士羊奶

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

衛生局女員工墜樓亡　王奕凱曝：她其實想活著

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

更多

最夯影音

更多
彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？
被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面