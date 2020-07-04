1個月臨檢11次！高雄小姐偷幫客「手刀運動」　法官一看判老闆無罪

圖文／鏡週刊

高雄大寮某家美容養生館，換手經營後，警方頻繁臨檢，最密集時，一個月內臨檢11次，均無查獲不法，直到去年8月，有個小姐私下幫客人打手槍，被警方逮個正著，老闆因此被移送法辦，但法官考量事發時老闆不在店裡，且警方臨檢那麼多次都沒事，加上也沒有足夠事證認定小姐是在老闆要求下作「半套」，因此判處無罪。

由於高雄市大寮區這家美容養生館，前任老闆高張豔幟，多次被查獲從事半套色情按摩，甚至全套性交易，因不堪警方鐵腕整頓，換手經營，而變更負責人後，警方原本也認定是「換湯不換藥」，前3個月依舊頻頻臨檢，最密集時，一個月臨檢11次，最少也有7次，但均未查獲不法。

直到2018年父親節晚上，轄區警方臨檢時，在二樓房間發現一名男客全裸躺在按摩床上，小姐則衣衫凌亂，胸罩丟棄在地上，顯然寬鬆的外衣裡面，什麼都沒穿，員警在現場並未找到裝有精液的保險套，但隔離偵訊時，男客供稱，小姐主動問他「要不要作半套」？而他心動同意後，小姐隨即脫去胸罩，好讓他將祿山之爪伸進衣服內，可惜還沒完事，員警就衝進來了。

警方將小姐、該店女老闆逮捕，分別依違反「社會秩序維護法」與刑法「妨害風化」究辦，但偵訊時小姐否認做半套，堅稱客人胡說八道，是警方派來「釣魚」的。女老闆則表示，她接手該店後，經營的方針就是堅持「純按摩」，且當天她人不在店裡，根本不知道發生什麼事。

高雄地院法官認為，警方沒有扣得含精液衛生紙、保險套，或供性交易所用的物品（例如潤滑液、凡士林），且轄區分局之前密集臨檢那麼多次，均未查獲不法，加上案發當時，女老闆確實不在店裡，依罪疑唯輕原則，認定此案罪證不足，判女老闆無罪，全案可上訴。



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