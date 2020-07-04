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「遠距辦公」有更多工具！NVIDIA最新版本vGPU　提高IT管理工作效率

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▲NVIDIA vGPU 11.0 CloudXR。（圖／NVIDIA提供）

▲NVIDIA vGPU 11.0 CloudXR。（圖／NVIDIA提供）

財經中心／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情為許多企業和組織員工的工作方式帶來永久性的改變，現在可以選擇在家或辦公室進行協作。NVIDIA（輝達）於7月推出最新版本的虛擬GPU軟體vGPU，助力全球數百萬專業人士。此軟體能夠支援更多作業負載，並具備提高IT管理人員工作效率的功能。

NVIDIA表示，GPU虛擬化是為從設計師到資料科學家的每一個人，提供彈性協作方式的關鍵。無論身處何處，任何人都能在需要高階繪圖與運算力的專案上進行協作。

根據IDC的最新研究，企業組織因疫情轉為遠距辦公後，員工生產力是急需解決的首要問題。當IDC採訪使用 GPU 加速虛擬桌面的 NVIDIA 客戶時，發現擁有 500 至 1,000 名使用者的企業組織的生產力提高了 13%，且每年可省下約 100 多萬美元。

Jon Peddie Research/Cadalyst分析師Alex Herrera表示：「在採用虛擬化GPU技術的集中式運算環境中，使用者不再需要與實體工作站綁在一起。正如近期在遠距辦公期間，很多公司都做出了成功的改變，讓員工能隨時隨地存取大數據且效能表現不受影響。」

▲NVIDIA vGPU 11.0 Remote Work。（圖／NVIDIA提供）

▲NVIDIA vGPU 11.0 Remote Work。（圖／NVIDIA提供）

NVIDIA與SUSE在其Linux Enterprise Server上展開合作，共同擴展對虛擬化管理程序（Hypervisor）的支援，並在基於內核的虛擬機平台上提供vGPU支援。

NVIDIA vComputeServer軟體將支援初期產品，為人工智慧（AI）和資料科學作業負載實現GPU虛擬化。這些產品將為越來越需要GPU支援的企業和雲端服務供應商，提供擴展虛擬化管理程序平台的選擇。

SUSE技術長Brent Schroeder表示：「如今對加速運算的需求，已經從專門的高效能運算環境擴展到了虛擬資料中心。為了滿足企業高層的需求，SUSE和NVIDIA致力於簡化SUSE Linux Enterprise Server中NVIDIA虛擬GPU的使用，以實現IT基礎架構的現代化升級，並加速AI和ML作業負載，進而讓SUSE全球各地的客戶能更好地處理高效能和時效敏感的作業負載。」

NVIDIA CloudXR技術借助NVIDIA RTX和vGPU軟體在5G與Wi-Fi網路上提供虛擬實境和擴增實境服務。2020年7月推出的vGPU版本可在高達4K的解析度下增加120Hz VSync支援，為使用無線設備的CloudXR使用者提供更加流暢的沉浸式體驗，享受媲美本地有線配置的保真度。

▲NVIDIA vGPU 11.0 Software Stack。（圖／NVIDIA提供）

▲NVIDIA vGPU 11.0 Software Stack。（圖／NVIDIA提供）

最新版本的vGPU能夠提供更優質的使用者體驗，並且滿足高要求作業負載所需的管理能力，例如近期推出的Omniverse AEC Experience能將即時協作平台Omniverse與用於資料中心的RTX伺服器和NVIDIA Quadro虛擬工作站軟體相結合。

該參考設計在一個NVIDIA Quadro RTX GPU上最多可以支援兩個虛擬工作站，不僅能夠運行協作式電腦輔助設計等多種作業負載，還能同時針對模型進行如照片般真實的即時渲染。

Quadro vWS可以在幾分鐘內為全球各地的新使用者，提供由Omniverse支援的虛擬工作站。使用者無需專用的客戶端硬體，僅需使用連接網路的設備、筆記型電腦或平板電腦即可，且資料中心內的數據受到高度保護、安全性相當高。

2020年7月推出的vGPU 版本，其新功能可以協助企業 IT 管理人員和雲端服務供應商簡化管理流程，以提高工作效率。

 
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