屏東男出軌女會計...閨房「肉體碰撞」！正宮討錢他哭窮　身家曝光超驚人

▲工廠老闆被抓包偷吃女會計。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

屏東1名工廠老闆和妻子結婚多年，卻不顧已婚身分偷吃女會計，還把對方帶回家中發生關係；正宮發現後，氣得向法院訴請離婚，並提出民事告訴，要求100萬元精神撫慰金。人夫則哭窮說，他有房貸要繳，還得給前妻480萬贍養費，實在無力負擔。不過，法官查出男方名下有5棟房屋、11筆土地等資產，判他須賠償30萬元。

判決書指出，原告主張，她和男方2012年結婚，婚後育有1女，而女會計明知道丈夫已婚，卻仍在夫妻倆的住處和他發生性關係，造成兩造關係產生難以彌補之裂痕，婚姻也在去年走到盡頭，導致她的內心承受極大痛苦，因此依照民法規定，得向2人求償精神撫慰金新台幣100萬元。

針對元配指控，人夫辯稱，他並非反對女方提出精神撫慰金要求，只是根據離婚調解內容，自己除了要替對方負擔1800萬元的房貸，還得再付480萬元給前妻，經濟負擔龐大，實在無力償還100萬的精神撫慰金，認為金額應酌減至10萬元以內才恰當。

屏東地院考量雙方身分、資歷、職業等一切情狀後，發現男方名下有房屋5棟、土地11筆、汽車2輛；告訴人月收入約2萬4000元，名下土地、房屋各1筆；而小三僅國中畢業，目前擔任會計，名下無財產，因此判處2人須賠償正宮30萬元。判決出爐後，人夫不服提出上訴仍遭駁回，全案仍在最高院審理中。

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