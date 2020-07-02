對岸酸台灣、索馬利蘭「半斤、八兩想建交」　外交部：酸葡萄

▲索馬利蘭外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)於今年2月份，會見總統蔡英文。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

針對台灣與東非索馬利蘭敲定互設代表處一事，對岸媒體嘲諷是「半斤和八兩」，對此，我外交部2日表示，這是酸葡萄心理，不會有進一步評論。

對岸媒體以「半斤和八兩想建交？」為題，報導有關台灣與索馬利蘭互設代表處一事，嘲諷台索是國際社會的邊緣人，國際處境都很尷尬等；另有媒體也以「呵呵」回應此訊。

對此，外交部發言人歐江安稍早於例行記者會上表示，有注意到相關發言，對於酸葡萄心理，以及外交的作法感到遺憾，但不會有進一步的評論。

不過，對於索馬利蘭，外交部補充強調索馬利蘭於1991年獨立，已經歷過3次總統選舉，是民主自由國家、政局穩定。

外交部攤開公開資訊指出，國際間有8個國家及國際組織在索馬利蘭設立代表機構，包括：英國、丹麥、衣索比亞、土耳其、吉布地、加拿大、歐盟及聯合國。

另外，索馬利蘭也在22個國家設有代表機構，包括：美國、英國、加拿大、法國、比利時、瑞士、挪威、瑞典、南非、沙烏地阿拉伯及中國等。外交部強調，索馬利蘭使用「領事館」、「外交團」、「代表處」及「辦事處」等不同名稱設立。

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