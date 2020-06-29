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台南「賭神」家遭開51槍！智慧型武鬥派策畫半年…犯案細節曝光

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▲警方調閱監視影像資料，發現在台南市永華路作案槍手攔搭計程車的畫面，明顯可以看得出槍手衣著。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南豪宅開槍案，調查發現竟是竹聯幫弘仁會內的余姓男子策畫半年所為。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

在台南有「賭神」之稱的楊姓男子，2017年住處被人連開51槍，經警方搜查後發現，此案竟是有「行動軍火庫」稱號的竹聯幫弘仁會23歲余姓男子精心策畫，全都是為了「上位」會長一職。

楊男位於建平七街的透天豪宅2017年11月7日遭人連開51多槍及遺落2顆實彈，槍手射完3個彈匣後立刻搭乘計程車逃逸。據悉，楊姓男屋主早期靠簽賭起家，並投資茶飲、電玩及當舖等事業，家中擺放賓士和瑪莎拉蒂兩輛千萬名車。

▲現場鐵捲門上彈痕累累，台南市警四分局警方，在現場勘查撿得51顆彈殼，2發未擊發子彈。（圖／記者林悅攝）

▲楊姓男子的豪宅遭開51槍。（圖／記者林悅攝）

▲▼40秒轟53槍豪宅變蜂窩！台南富豪超淡定…真實「賭神」身分曝。（圖／東森新聞）

▲台南楊姓賭神。（圖／東森新聞）

據《自由時報》報導，警方本以為楊男因金錢糾紛，才被人尋仇開槍，沒想到偵查後發現背後不單純，竟是竹聯幫弘仁會的23歲余奕騰幕後策畫。

調查指出，楊男不滿有債務人欠款不還，說話惹怒弘仁會幹部「小鬼」。余奕騰看準機會，認為出手後可藉此上位擔任會長，便耗時半年策畫，派遣小弟到楊男住處前擺放機車並架設監視器，透過WiFi掌握楊男動向。

台南地院判決近日出爐，接應槍手的共犯周瑞傑被依殺人未遂罪判處6年徒刑，而羅姓槍手則逃逸到東南亞躲藏，另外的余奕騰、周姓男子則陸續落網，案件仍在審理中。

報導指出，余奕騰本打算等楊男上車後做案，但等不到楊出門才會先行只是開槍，又怕行為沒有效果，犯後還刻意打給媒體爆料。

▼資料影片。

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