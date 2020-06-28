隨身帶「性愛玩具+糖果」！　76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

TN: Retired teacher, Thomas Monti, 73, known as ‘Master Thorn’ travels with ‘candy, handcuffs & chains to sexually abuse 2 kids’



The agent was pretending to be an aunt to 2 girls aged 10 & 6, prompting disturbing a conversation and suggestions from Monti.https://t.co/OyTrH5pACd — Dalton (@DaltonReport) June 27, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國特工先前假扮成一名6歲跟9歲女孩的媽媽，在網路上進行釣魚，要找出戀童癖犯罪者，沒想到這個策略奏效，他們順利地跟一名73歲的老人托馬斯（Thomas Monti）聯繫上，但令人髮指的是，他們不僅發現這名老人是一位退休教師，同時可能擁有其他性虐孩童的經驗，而且還隨身帶著糖果跟鍊條。

綜合外媒報導，托馬斯是一名退休教師，聯邦調查局的特工人員先前假扮一名擁有兩個未成年女童的媽媽，成功吸引他上鉤；他在被捕後告訴調查人員，曾有「兩個女孩的母親」聯繫上他，並要求他對兩名小孩進行調教訓練，地點則是在德州，為期6個月，事成後還能拿到一筆獎金。

托馬斯在2019年10月3日凌晨四點，與特工人員所辦的「媽媽」見面，隨後就被逮捕，警方在他的車上發現許多物品，包括性愛玩具跟糖果；而相關人員表示一開始跟他聯繫上時，他曾自稱是一名「大師」，從他所說的話中，察覺出他應該是有戀童癖加戀物癖，會扭曲、性虐和對他感興趣的人進行性幻想，而且犯罪經歷可能不只一次。