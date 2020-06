快訊／墨西哥南部發生規模7.7強烈地震　沿海地區劇烈晃動…發海嘯警報

▲墨西哥南部地區發生規模7以上強烈地震。(圖/翻攝自USGS)



記者王致凱/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS)觀測,墨西哥當地時間23日上午10時29分(台灣時間23時29分),南部瓦哈卡州(Oaxaca)沿海發生強烈淺層地震,原本觀測規模7.7、深度33公里,後修正至規模7.4、深度26.3公里,震央位於聖塔瑪莉亞薩波蒂特蘭(Santa María Zapotitlán)西南南方12公里處。

美國大氣海洋局(NOAA)已經針對墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯發布海嘯警報。另外,這也是今年以來,全球發生的第7起規模7以上強烈地震。

This was the earthquake in Mexico City pic.twitter.com/pZJ78u6qGy