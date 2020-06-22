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演譯紮根於虎尾深厚歷史　2020虎尾防疫公益音樂會7/4登場

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▲雲林縣體育會將舉辦琴深藝動-2020 虎尾防疫公益音樂會宣傳記者會。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣體育會）

▲雲林縣體育會經常舉辦各類型的活動凝聚民眾。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣體育會）

記者賴威志／綜合報導

2020 年對於全球而言是個極具挑戰的年度，2019 年底起新冠肺炎(COVID19)疫情快速蔓延，導致全球經濟、醫療、生命、與人文重創與停滯，世界諸國面臨嚴峻考驗的同時，臺灣的防疫作業亦極度嚴謹，經過長期抗疫與防範，終於在5月份趨為穩定，防疫工作交出了漂亮的成績單，更在國際上更得到了相當重要的關注與認同。

不可否認的是，因疫情而產生的人心恐懼不安，因應防疫政策而調整的政令規範，確實也為人們的日常生活、人文活動投入了不小的變動，謹遵「為每個生存在這片土地的珍貴生命而祈福祝禱，為未來的每日而做期許準備再出發，為撫慰每顆動盪不安的人心，為在地人文關懷能盡一份棉薄之力」為主旨，由數十家民間企業與在地演藝團隊自發性聯合策展，承蒙雲林縣政府、虎尾鎮公所等政府單位鼎力相助，所有團隊以愛出發無償演出，並各自有錢出錢有力出力，首以公益、祈福、關懷、感恩、展望為起點，向臺灣防疫英雄們致敬，亦象徵展望下半年度百業復甦，再創繁榮。

請繼續往下閱讀...

雲林縣體育會慢速壘球委員會主任委員朱健嘉表示：「響應公益不分領域不分你我，回饋社會福利盡一份責任是本團隊最重要的精神宗旨！我們不僅僅只是會打球運動，過去也曾有多次舉辦、協辦大型展演的經驗，推廣好的活動，多元領域、文化結合，用動靜皆宜的方式拉近人們之間的距離，增進社會和諧促進社會福利，並達到關懷與回饋社會地方。本次活動與在地企劃團隊-飛天創藝聯合主辦，透過不同視角的多層次規劃，呈現展演內容創意豐富，獨特性十足，邀請了許多在地演藝團隊如飛天星勢力、霹靂國際多媒體、木藝堂、太日樂集、虎尾幼兒園共襄盛舉外，我們還特別跨區邀請到新九天民俗創藝團、金曲製作人-丁天牧等共同參演，並加入現代化十足的聲光特效等，相信這次的音樂會格外有意義也格外有創意，誠摯邀請國人民眾能一起共襄盛舉，來體驗這場完全不同感受的音樂會」。

▲雲林縣體育會將舉辦琴深藝動-2020 虎尾防疫公益音樂會宣傳記者會。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣體育會）

▲雲林縣體育會將舉辦琴深藝動-2020 虎尾防疫公益音樂會宣傳記者會。（圖／翻攝自Facebook／飛天創藝行銷）

本次活動以「公益、祈福、關懷、感恩、展望」五大主旨為架構，從活動內容規劃至限量紀念品，皆採用虎尾在地相當具代表性之產業，取雲林虎尾「實體意象」如：糖廠、老街、虎尾水道頭(貯水塔)、合同廳舍、舊鐵橋，與「人文意象」如：在地演出團隊、在地企業、布袋戲、毛巾節等為縱軸，音樂 則為橫軸，呈現音樂舞台劇的故事性串連出屬於獨具人文風情特色的「虎尾意象」，除了傳承與宣傳優良在地文化、人文藝術、歷史足跡與社會脈動之特色 外，並規劃出適合全國家庭可以共襄盛舉的公益音樂會，落實在地藝文、在地企業落地生根、立足臺灣、放眼國際之宗旨外，亦在此波趨於穩定的疫情，共竭一份棉薄之力以撫慰人心，不分國籍不分區域不分領域不分你我，為公益與關懷拋磚引玉，共為全球祈福，並以增進民眾間的濃厚人情味認同與親子之間情感，亦能提升城市文化觀光與優良形象能見度。

為了讓更多人能到雲林共襄盛舉，2020 年 6 月 23 日上午11點將在虎尾鎮公所-虎尾廳舉行宣傳記者會，規劃由樂團-飛天星勢力與新九天民俗創藝團帶來精彩的開場演出做為音樂會序曲，並將於7/4 音樂會當日發表本次活動限量紀念品。

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