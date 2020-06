曾挺蔡英文…如今外館名片刪台灣　前外交官失望：被打一巴掌

▲劉仕傑。(圖/翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」)

記者黃巈禾/台北報導

外交部近日通電駐外使館,要求駐外使館人員的名片統一格式,在範例格式上沒有台灣、Taiwan的字樣,引起討論。對此,前外交官劉仕傑16日在臉書表示,「我感到無言、悲傷、失望」、「我真的很悲傷」。

劉仕傑指出,去年1月6日在臉書上公開支持總統蔡英文,反對九二共識,並說「外交人員的國家認同有三不危機:不清楚、不一致、不敢說」,當時引起軒然大波,部內長官也給壓力,甚至要求不要寫臉書,結果,外交部引用馬政府時期通電,訓令駐外館處名片不准印上台灣,「我感到無言、悲傷、失望」。

劉仕傑提到,近幾年來年輕的外交官本土認同逐漸上升,在社群媒體上用自己的方式活躍串連,為的就是向世界說「我們的國家叫Taiwan」,想不到在這時候,外交部的通電打了大家一巴掌「名片只能印上Republic of China,不能寫Taiwan」。

劉仕傑提及,在駐帛琉大使館服務時,言必稱「Taiwan」,自我介紹、開會、洽公,都說「 This is Jerry from the Taiwan Embassy」,當地政要友人,也習慣稱「Taiwan Embassy」,Taiwan這名字,代表真誠友誼。

如今外交部要求駐外使館人員的名片統一格式,沒有台灣、Taiwan的字樣,劉仕傑感嘆,「講出台灣的名,有這麼困難嗎?在名片上印Taiwan,這樣卑微的請求,也不行嗎?我真的很悲傷。」

外交部發言人歐江安16日澄清,發送圖例是參考,並非「不准使用台灣」,目前在所有邦交國和部份非邦交國,使用中華民國(台灣)已是正式對外文書用法。在無法使用正式國名的外館,也有部份使用上的彈性。

歐江安指出,外館名片設計一致化及強化方便使用等相關議題,涉及國家整體對外事務與各部會的協調,有關設計案,外交部將與其他部會討論後再行定案。

