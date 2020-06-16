曾挺蔡英文…如今外館名片刪台灣　前外交官失望：被打一巴掌

▲劉仕傑。（圖／翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」）

記者黃巈禾／台北報導

外交部近日通電駐外使館，要求駐外使館人員的名片統一格式，在範例格式上沒有台灣、Taiwan的字樣，引起討論。對此，前外交官劉仕傑16日在臉書表示，「我感到無言、悲傷、失望」、「我真的很悲傷」。

劉仕傑指出，去年1月6日在臉書上公開支持總統蔡英文，反對九二共識，並說「外交人員的國家認同有三不危機：不清楚、不一致、不敢說」，當時引起軒然大波，部內長官也給壓力，甚至要求不要寫臉書，結果，外交部引用馬政府時期通電，訓令駐外館處名片不准印上台灣，「我感到無言、悲傷、失望」。

劉仕傑提到，近幾年來年輕的外交官本土認同逐漸上升，在社群媒體上用自己的方式活躍串連，為的就是向世界說「我們的國家叫Taiwan」，想不到在這時候，外交部的通電打了大家一巴掌「名片只能印上Republic of China，不能寫Taiwan」。

劉仕傑提及，在駐帛琉大使館服務時，言必稱「Taiwan」，自我介紹、開會、洽公，都說「 This is Jerry from the Taiwan Embassy」，當地政要友人，也習慣稱「Taiwan Embassy」，Taiwan這名字，代表真誠友誼。

如今外交部要求駐外使館人員的名片統一格式，沒有台灣、Taiwan的字樣，劉仕傑感嘆，「講出台灣的名，有這麼困難嗎？在名片上印Taiwan，這樣卑微的請求，也不行嗎？我真的很悲傷。」

外交部發言人歐江安16日澄清，發送圖例是參考，並非「不准使用台灣」，目前在所有邦交國和部份非邦交國，使用中華民國（台灣）已是正式對外文書用法。在無法使用正式國名的外館，也有部份使用上的彈性。

歐江安指出，外館名片設計一致化及強化方便使用等相關議題，涉及國家整體對外事務與各部會的協調，有關設計案，外交部將與其他部會討論後再行定案。

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