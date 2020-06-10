長度綿延11.25億公里　池谷－張彗星打破「最長彗尾」紀錄

實習記者曾筠淇／綜合報導

彗星的氣體和塵埃噴流所形成的彗尾是許多天文迷熱愛觀察的景象，英國的研究人員發現，太空探測器「卡西尼-惠更斯號」（Cassini–Huygens）的數據顯示，「池谷－張彗星」（153P/Ikeya-Zhang）的彗尾至少長達6.5天文單位，總長則可能高達7.51天文單位，相當於11.25億公里，打破了彗尾長度的最高紀錄。

據《Focus.pl》報導，英國倫敦大學學院（University College London）的科學家分析，從前往土星系統的旗艦級太空探測器「卡西尼-惠更斯號」的數據中可知，在2002年3月和同年4月的期間，介於木星和土星軌道間的質子（即氫氦）濃度，有著跳躍性的增加，很可能是因為「池谷－張彗星」當時正好經過近日點所致。

▲卡西尼-惠更斯號。（圖／翻攝自NASA官網）

研究人員在經過計算後發現，「池谷－張彗星」和「卡西尼-惠更斯號」的距離約達6.5天文單位，而實際上，它的彗尾總長可能可達7.51天文單位，也就是11.25億公里，是前所未有的最高紀錄，十分壯觀。

據悉，彗星周遭的塵埃和氣體會形成巨大且稀薄的彗髮，在受到太陽風即太陽輻射的影響後，就會形成背向太陽的「彗尾」，而又長又亮的彗尾，正是許多天文迷喜愛觀察的景象。