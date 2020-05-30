嘉義市2白車「頭對頭」撞擊　各自旋轉180度「尾對尾」…2人傷

▲忠孝路兩小客車疑似超速導致車禍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市忠孝路與保建街口29日發生兩小客車對撞重大車禍，嘉義市消防局急派第二消防大隊後湖分隊3車8人前往處理，現場兩車車頭粉碎，零件散落一地，警消先確認兩車傷者意識，事故原因有待調查釐清中。

▲忠孝路車禍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員抵達現場時，發現路口兩輛汽車相撞，兩車車頭幾乎全毀，消防人員立即前往查看兩車車內人員，其中一輛車輛27歲李姓男駕駛自行下車後，表示僅輕微擦傷拒絕送醫。

另一車內48歲黃姓女駕駛則坐在車內急需救護及脫困，兩側安全氣囊皆彈開，救護人員立即上前評估傷者生命徵象及傷勢，黃女意識清楚但因車禍創傷機轉能量大，造成傷者腹部、下背及下半身疼痛不已，救護人員隨即運用車內快速脫困技術，置上頸圈及長背板將傷者固定後從車內脫困，並給予清洗傷口、包紮止血、保暖及心理支持等救護處置，隨後將其送往嘉義基督教醫院急診後續治療，相關肇事原因正由警方調查中。

市府消防局呼籲，行駛時應減速慢行，並注意前方有無車輛，而前方車輛切勿任意迴轉，車輛路口轉彎或變換車道時應注意左右有無來車，並提前打方向燈，警示後方來車減慢速度防止追撞，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。

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