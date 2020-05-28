搖到「視網膜剝離」還腦出血！爸獨自在家顧小孩　4個月大女嬰「腦癱+失明」





▲ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名爸爸先前獨自一人在家照顧4個月大的嬰兒，沒想到這名女嬰隨後被發現多處腦出血，急救過後腦部處於癱瘓的狀態，眼睛的部分則是因為視網膜剝離而造成失明。調查此事件的檢察官表示，女嬰受傷的狀態表明了她的頭部受到傷害，而最有可能的舉動就是受到「不斷搖晃」。

綜合外媒報導，這起事件發生在英國的康瓦耳（Cornwall），2018年8月的某一天，受害女嬰的媽媽出門上班，而爸爸則是在家中獨自帶小孩；附近鄰居在事發過後表示，當天聽到女嬰家傳出有人大吼的聲音，懷疑是女嬰爸爸喝酒或是吸毒，才導致這起悲劇發生。

調查這起事件的檢察官麥可（Michael Brown）表示，女嬰的腦部因為多處出血，導致癱瘓的狀況出現，眼睛的部分則是視網膜剝離，以至於陷入失明的狀態，會造成如此嚴重傷勢的舉動應為不斷搖晃，受傷的部位則顯示女嬰頭部受到傷害。

報導中指出，女嬰父親隨後認罪自己犯下了罪刑，並被判刑了32個月的刑期。法官說，這起虐待事件中女嬰雖然身受重傷，但沒有死掉是一個奇蹟，而父親則是沒有盡到該盡的責任，小孩原本應該在安全的環境下受到照顧，但女嬰卻沒有得到這樣的對待。