沙發桌子丟進浴池！生日趴惡搞總統套房　業者怒求償：簡直像被轟炸過

▲員工清理浴池內雜物。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

洪姓男子等20多名男女，23日花了12000元租下桃園市某汽車旅館總統套房辦生日趴，一行人玩得Hi過頭，竟將木製沙發、桌子、啤酒、垃圾桶等丟進大浴池內，房內遍地髒亂不堪，讓汽車旅館業者傻眼，直稱「簡直像被轟炸過！」將對洪男等人毀損告訴，並求償6萬元損失。

▲生日趴玩得過火竟將單人座沙發丟入浴池內。（圖／記者楊熾興翻攝）

業者表示，洪姓男子預訂總統套房要舉辦生日趴，當晚9時許20名男女陸續進入總統套房飲酒作樂，嗨到不行欲罷不能，又再追加延長訂房1小時，直到24日凌晨2時許，20多人才全數離去。

▲總統套房內大浴池一片亂象。（圖／記者楊熾興翻攝）

當汽車旅館工作人員進入總統套房清掃時，卻被眼前亂象嚇了一大跳，只見浴池內丟入了各種雜物載浮載沈，包括垃圾桶、塑膠袋、紙箱、啤酒，竟連整個木製沙發、沙發墊、桌子都丟入長4公尺寬2公尺的浴池內，業者說，簡直像被轟炸過！開幕經營這麼多年，從沒見過如此誇張的行徑。

業者說，洪男等人當晚租下總統套房約1萬2000元，但被丟入浴池因而損壞的沙發、桌子等，損失金額初估約6萬元，將向洪男等人提出毀損告訴及求償。

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