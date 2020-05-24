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女友被好友載出門！屏東果農「鳳梨刀亂舞」斷他2指：出獄結婚

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▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲潘男發現女友跟好友一起出遊，氣得拿鳳梨刀攻擊。（示意圖／記者許力方攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東一名潘姓鳳梨果農發現好友小黎（化名）載他的女友小美（化名)出遊，氣得守在女友家門堵人，手持鳳梨刀砍下好友的2根手指後逃逸。案經上訴，二審高雄高分院依重傷未遂罪判潘男2年6個月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，潘男得知小黎帶著小美單獨出遊，2018年5月15日到小美住處前等候，直接攔下騎著機車的小黎，雙方一言不合大吵起來，潘拿出隨身攜帶的20公分鳳梨刀揮砍，將小黎左手2、3指砍斷，直接掉落地上，潘男見狀立刻逃跑。

小黎則撿起斷指迅速就醫，院方診斷小黎左前臂5公分深撕裂傷併肌肉損傷、左手掌5公分撕裂傷併神經及肌肉損傷、左手第2、3指外傷性截肢、左手第4指深撕裂傷併神經、肌腱損傷；左手第5指掌骨骨折。

一審法官認為，小黎左手斷指接回，明顯不影響生活機能，且願意不求賠償和解並原諒潘男，依重傷未遂罪判2年8月徒刑。此外，當時小美已懷有4個月身孕，兩人打算等潘男出獄後結婚。

潘男不服上訴，二審法官認為，潘男因交友關係無法克制情緒，不能理性和平溝通，在明知會造成小黎重傷的結果仍持刀攻擊，但考量被害人願意原諒且不求賠償，依重傷未遂罪判潘男2年6個月徒刑。

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