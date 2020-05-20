2歲女兒癌逝！　爸突收「熊熊玩偶」當禮物…一聽「我愛你」秒鼻酸淚崩

記者黃心瑀／綜合報導

美國馬里蘭州一名29歲的爸爸比利（Billy）在2年前，失去了患有癌症的女兒蘿絲（Kennady Rose），而他在今年從老婆手上卻拿到一個意外的禮物，這個禮物是一隻能發出聲音的玩偶熊，當他按下按鈕時卻突然傳出蘿絲說「我愛你」的聲音，讓他當場淚崩，畫面更讓人感到鼻酸不已。

綜合外媒報導，這個影片是由比利的老婆潔西卡（Jessica Chamberlain）所錄下，這對夫妻原本育有3個小孩，但其中一名一歲女兒蘿絲卻罹患了兒童癌症神經母細胞瘤，一開始醫師只診斷出小孩有便祕跟食物過敏的現象，沒想到再次複檢卻發現已經是癌症第四期了，儘管花了好幾個月的時間做治療，但仍舊在患病不到一年的時間內，於2018年2月21日時不敵病魔病逝。

潔西卡表示為了給老公一個驚喜，她到了一間製作熊娃娃的公司，將女兒的錄音檔放入娃娃的體內，最後再將這隻被命名為「肯納熊（Kenna Bear）」的娃娃轉交到老公手上。

影片中可以看到，當比利聽到女兒說「我愛你」的聲音從娃娃裡傳出時，先是閉起眼睛，隨後無法控制的露出無奈表情並開始哭泣，眼淚一發不可收拾。潔西卡說，娃娃之所以會被叫肯納熊，是因為老公曾經用這個名字當作女兒的綽號，除了想紀念老公收到禮物的片刻，也想藉由這個機會警惕許多家長，一旦發現小孩有問題一定要趕緊就醫，並且盡可能的讓醫生重視小孩的各種症狀，以免錯失最佳治療時機。